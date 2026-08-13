В первом полугодии 2026 г. на телеком-сферу, финансовую отрасль и развлекательную индустрию обрушилась лавина DDoS-атак

Аналитики компании StormWall, специализирующейся на разработке решений для защиты бизнеса от современных киберугроз, изучили природу и динамику DDoS-атак в России по итогам первого полугодия 2026 г. Эксперты компании обнаружили, что число DDoS-атак в России в первом полугодии 2026 г. увеличилось на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Большинство атак в России были организованы хакерами с целью получения коммерческой выгоды, атак, связанных с геополитическими изменениями, было минимальное количество. Для сравнения на глобальном уровне количество атак в первом полугодии 2026 г. выросло на 103% год к году. В основном, рост инцидентов произошел в связи со значительным обострением геополитической ситуации в мире.

Наиболее пострадавшими отраслями в России начале 2026 г. стали телеком-сфера (34% от общего числа атак в России), финансовая отрасль (26%) и развлекательная индустрия (14%). В первом полугодии 2026 г. количество атак выросло на телеком-компании на 68%, на финансовые организации на 54%, на развлекательные компании на 36% по сравнению с первым полугодием 2025 г. Телеком-компаниям, облачным провайдерам и компаниям из развлекательной индустрии пришлось столкнуться с большим потоком DDoS-атак, мощность которых была свыше 2 Тбит/с, а в пике доходила до 3,5 Тбит/с. Волна разрушительных DDoS-атак на банки и платежные системы вызвала серьезные проблемы в работе организаций, а также привела к недоступности ряда финансовых сервисов. Развлекательные компании были вынуждены противостоять большому объему многовекторных DDoS-атак и ковровых бомбардировок, причем пик атак произошел во время майских праздников.

Аналитики StormWall также обнаружили рост DDoS-атак на ряд других важных отраслей в России. По данным экспертов компании, в первом полугодии 2026 г. количество DDoS-атак выросло на ритейл на 32%, на нефтяную отрасль на 19%, на производственный сектор на 16% на производственную сферу на 14% и на образовательную сферу на 6% по сравнению с аналогичными отрезком времени в 2025 г. Ритейлерам пришлось сражаться с мощнейшими DDoS-атаками, большинство которых проводились на уровне L7. Подобные атаки было невозможно отразить своими силами, и многим компаниям пришлось обратиться за помощью к провайдерам. Для запуска мощнейших атак на ритейлеров хакеры использовали современные ботнеты, насчитывающие до нескольких миллионов устройств.

На глобальном уровне в первом полугодии 2026 г. больше всего DDoS-атак было направлено на государственный сектор (31% от общего числа всех атак в мире), финансовую отрасль (28%) и ритейл (14%). Количество DDoS-атак в первом полугодии 2026 г. в мире выросло на государственный сектор на 147%, на финансовую отрасль на 126%, а на ритейл на 102% по сравнению с первым полугодием 2025 г.

«Одним из важнейших трендов первого полугодия 2026 г. стали DDoS-атаки свыше 2 Тбит/с. Такой объём трафика уже превышает емкость фильтрации многих сервисов защиты от DDoS и магистральных каналов большого числа операторов связи. Терабитные атаки получили широкое распространение и стали серьезной проблемой для российских компаний. Многие организации столкнулись с негативными последствиями. Есть случаи, когда сайты и онлайн-сервисы не работали несколько часов и даже дней. Хакеры продолжат наращивать мощность атак в будущем, поэтому мы рекомендуем уже сейчас подумать об эффективной защите своих ресурсов с помощью профессиональных решений», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.