Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«СофтБаланс» разработал для СПб ГУП «Пассажиравтотранс» чат-бот в «Макс», интегрированный с «1С:ERP»

СПб ГУП «Пассажиравтотранс», один из автобусных пассажирских перевозчиков Северо-Запада России, перевел личный кабинет водителя в формат чат-бота в мессенджере «Макс» с интеграцией в «1С:ERP». Разработку выполнил ГК «СофтБаланс». Об этом CNews сообщили представители ГК «СофтБаланс».

Чат-бот позволяет тысячам водителей, ежегодно перевозящим 335 млн пассажиров, оперативно взаимодействовать с диспетчерскими и техническими службами прямо со смартфона. Особое внимание уделено информационной безопасности: при проектировании учитывались требования Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Через чат-бот водители могут получать информацию о предстоящих сменах и транспортных средствах, заполнять чек-листы автобусов, работать с путевыми листами, вызывать техническую помощь, фиксировать ДТП и оперативно связываться с подразделениями автобусного парка. Реализация личного кабинета водителя в чат-боте в «Макс» оказалась наиболее оптимальным решением среди всех существующих альтернатив. Мессенджер имеет сертификат Ready for Astra, подтверждающий совместимость и безопасность на операционной системе Astra Linux, и лицензию ФСТЭК России. Отраслевые эксперты отмечают, что такой подход повышает мобильность персонала и прозрачность процессов.

«Мы создали решение, которое органично вписывается в существующую ИТ-инфраструктуру заказчика и полностью закрывает его задачи. Альтернатива – разработка мобильного приложения – увеличила бы сроки и бюджет проекта и потребовала бы отдельных лицензий и сертификатов на продукт», – сказала Ирина Мирошникова, руководитель департамента корпоративных проектов ГК «СофтБаланс».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Spotify исключит из рекомендаций композиции, созданные ИИ. Платить за них будут заметно меньше

CNewsMarket подготовил рейтинг российских программно-аппаратных комплексов

Сенатор США ИТ-компаниям: Если вы сами не остановите разработку ИИ, это сделаю я и мои коллеги

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

ГЛОНАСС научился отслеживать транспорт при отключениях интернета

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще