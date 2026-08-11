«Бургер Кинг» объединил программу лояльности и маркетинговые коммуникации в экосистеме Mindbox

Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» (900+ ресторанов в 150 городах РФ) перевела маркетинговые коммуникации и программу лояльности в экосистему Mindbox. Интеграция заняла около полугода и завершилась в июле 2026 г. Об этом CNews сообщил представитель Mindbox.

Программа лояльности с бонусами-«коронами» уже полностью работает на Mindbox, а в августе сеть запускает триггерные цепочки коммуникаций. Данные о заказах в ресторанах, доставке и активности в мобильном приложении сводятся в единый профиль гостя, и на его основе команда запускает точечные персональные коммуникации — мобильные пуши, email и SMS.

Ранее «Бургер Кинг» уже работал с Mindbox, но в 2023 г. перешел на решение другого поставщика. Спустя почти три года сеть вернулась к сотрудничеству: за это время инфраструктура проекта сильно изменилась, обновился стек и мобильное приложение, поэтому платформу внедряли фактически с нуля.

Изначально команды закладывали переход к октябрю, потому что переносили не только коммуникации, но и весь процессинг, кассы, киоски, мобильное приложение и отчетность в хранилище данных. Для гостей сети переход прошел незаметно — переключение касс делали одномоментно, ночью, предварительно проверив функционал на тестовых группах сотрудников и проведя нагрузочные тесты.

«Для нас CDP — основной инструмент, через который команда запускает все коммуникации и программу лояльности. Поэтому при смене подрядчика нам были важны стабильность системы без сбоев, скорость отправки офферов по местному времени гостя, возможность развивать новые механики лояльности и доступ к «сырым» данным. Сейчас мы получили полноценную аналитику, чтобы наращивать инкрементальную выручку. Дальше планируем подключить In-App-коммуникации и опросы, расширять механики программы лояльности и использовать AI-инструменты экосистемы», — сказал Виталий Захаров, руководитель управления лояльности и CRM в «Бургер Кинг Россия».

«Стабильная и быстрая база из процессинга, коммуникаций и аналитики — это то, с чего партнерство начинается: далее мы будем помогать команде «Бургер Кинг» проверять новые гипотезы для бизнеса. Возвращение к совместной работе для меня означает доверие к тому, как выросла экосистема Mindbox в технологиях и надежности», — сказал Евгений Дьяченко, CEO Mindbox.