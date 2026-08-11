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«Атол» выпустил масштабное обновление программного обеспечения для касс самообслуживания Frontol Selfie Pro

«Атол» выпустил новую версию Frontol Selfie Pro 2.1.0 — программного обеспечения для касс самообслуживания. Обновление затронуло пользовательские сценарии, возможности интеграции с инфраструктурой магазина и технологическую архитектуру продукта. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

В новой версии пересмотрены ключевые сценарии взаимодействия покупателя с кассой самообслуживания. Увеличен размер цифровой клавиатуры, переработаны экран приветствия, сценарий добавления пакета и выбор способа получения чека. Реализована возможность ввода карты лояльности по номеру телефона, обновлен процесс применения карты, а списание бонусных баллов теперь может подтверждаться по СМС. Оптимизировано отображение QR-кода при оплате через Систему быстрых платежей, добавлена поддержка вертикальной и горизонтальной ориентации интерфейса. Для предприятий общественного питания реализована возможность настройки языка пользовательского интерфейса.

В части интеграционных возможностей в Frontol Selfie Pro 2.1.0 добавлена поддержка систем распознавания товаров, реализован вывод рекламного контента через интеграцию с SmartPlayer, добавлены инструменты брендирования «Модуля консультанта» и возможность подключения нескольких сканеров штрихкодов через COM-порты. В релиз также включены поддержка эмулятора весов и механизм автоматического открытия смены непосредственно с кассы самообслуживания.

Значительное развитие получил «Модуль консультанта», предназначенный для удаленной работы с кассами самообслуживания. Сотрудник теперь может видеть состав покупок на кассе, одновременно просматривать видеопотоки с фронтальной и платформенной камер и управлять положением камеры. QR-код сотрудника и PIN-код администратора перенесены в настройки модуля, управление светосигнальным фонарем стало доступно через сценарии автоматизации.

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Одним из ключевых изменений версии стал переход с ветки 1.3.x на обновленный технологический стек. Новая архитектура направлена на повышение производительности пользовательского интерфейса и сокращение сроков выпуска новых функций. До официального выпуска версия прошла апробацию у ряда заказчиков в реальных условиях эксплуатации, полученная обратная связь была учтена при доработке продукта.

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол»: «Ритейл сегодня предъявляет к кассам самообслуживания все более высокие требования — по гибкости настройки, интеграции и скорости работы. Обновленная версия закрывает значительную часть этих запросов и дает сетям инструменты, которые раньше требовали индивидуальной доработки. Новый релиз — важный этап технологического развития продукта, создающим основу для дальнейшего совершенствования и масштабирования функциональности программного обеспечения для касс самообслуживания».

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