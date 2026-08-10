Нижегородский производитель бионических протезов увеличит объем высокотехнологичной помощи пациентам

Нижегородский «Центр Протезирования и Ортопедии» (ЦПО) увеличит объем помощи пациентам, нуждающимся в протезировании и комплексной реабилитации при поддержке Минэкономразвития России и Корпорации МСП (группа ВЭБ.РФ). Расширение производства стало возможным за счет льготного кредита в «МСП Банке» для малых технологических компаний в размере 50 млн руб. и «зонтичного» поручительства Корпорации МСП. Об этом CNews сообщили представители Корпорации МСП.

Средства будут направлены на увеличение закупки комплектующих для производства современных протезно-ортопедических изделий, что позволит обеспечить высокотехнологичной помощью большее число пациентов, нуждающихся в протезировании, включая ветеранов СВО.

Привлеченный в МСП Банке льготный кредит позволит увеличить закупку комплектующих для производства современных протезов более чем на 25% – c 800 до 1,1 тыс. штук в год и выше. Также будут расширены возможности центра по оказанию помощи пациентам и сокращены сроки получения необходимых изделий на 30%.

ЦПО является одним из крупнейших российских производителей протезов верхних и нижних конечностей, в том числе с бионическим управлением, а также индивидуальных ортезов и ортопедической обуви. Компания самостоятельно разрабатывает и изготавливает современные средства реабилитации, а также сопровождает пациентов на всех этапах восстановления.

«Высокотехнологичные МСП в сфере медицинских технологий создают продукцию, которая имеет большое социальное значение и одновременно обладают высоким потенциалом роста. Поддержка таких предприятий позволяет масштабировать отечественные разработки, укреплять технологический суверенитет страны и повышать доступность современных средств реабилитации для граждан», — сказал генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета «МСП Банка» Александр Исаевич.

В 2025 г. при поддержке государства в Нижнем Новгороде на базе предприятия был создан высокотехнологичный реабилитационный комплекс для участников СВО и других людей, нуждающихся в протезировании. Пациенты получают здесь комплексную протезно-ортопедическую помощь и проходят реабилитацию бесплатно в рамках действующих государственных механизмов финансирования.

«Современное протезирование — это высокотехнологичная отрасль, которая требует постоянных инвестиций в разработки, производственные технологии и повышение качества изделий. Льготное финансирование позволит обеспечить бесперебойное производство, своевременно закупать необходимые комплектующие и увеличить объем помощи пациентам. Особенно важно, что благодаря этому больше людей, включая ветеранов СВО, смогут быстрее получить современные средства реабилитации и пройти полный курс восстановления. Для нас важно не только создавать новые изделия, но и помогать людям возвращаться к активной жизни», — сказал генеральный директор ООО ЦПО Дмитрий Самойлов.

Совместная программа Минэкономразвития России и Корпорации МСП позволяет малым технологическим компаниям (МТК) привлекать льготное финансирование для реализации проектов, связанных с разработкой и выпуском собственной высокотехнологичной продукции. Оператором программы выступает дочерний банк Корпорации МСП — «МСП Банк».