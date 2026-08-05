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«Перспективный мониторинг»: в июле 2026 года обнаружена крупная утечка медицинских данных россиян

Эксперты компании «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») продолжают ежемесячный мониторинг утечек данных. В июле они зафиксировали 17 инцидентов, затронувших коммерческие организации, онлайн-платформы, медицину, государственный сектор и интернет-магазины. Об этом CNews сообщил представитель «Перспективного мониторинга».

Суммарный объем данных, опубликованных в открытом доступе, составил более 100 млн записей, включая персональные данные, контактную информацию и пользовательские учетные записи.

Больше всего утечек произошло из медицинских организаций — количество утекших записей составило 88,37 млн. Для сравнения, в июне из этой сферы утекло 1,7 млн записей, а в марте, апреле и мае — 2,2 млн суммарно.

«В июле утечки медицинских данных произошли в результате двух инцидентов, один из которых затронул крупную медицинскую информационную систему. Тот факт, что медицинские данные регулярно утекают уже на протяжении четырех месяцев, говорит о серьезных намерениях злоумышленников использовать эти наиболее чувствительные данные. К сожалению, это говорит также и о чрезвычайно слабой защищенности медицинской информации», — сказал Николай Галкин, начальник отдела исследования киберугроз «Перспективного мониторинга».

Объемы утечек данных в июле по сферам: медицина — 88,37 млн записей; коммерческий сектор — 11,12 млн записей; государственный сектор — 8,36 млн записей; онлайн-платформы — 8,45 млн записей; интернет-магазины — 2,1 млн записей.

Резкий всплеск количества утекших данных также обнаружен в государственном секторе. В апреле в этой сфере утекло беспрецедентное количество данных — 159 млн, после чего утечек не фиксировалось. В июле государственный сектор снова привлек внимание мошенников.

Эксперты «Перспективного мониторинга» отмечают, что украденные базы данных чаще всего публикуются в специализированных каналах в мессенджерах и на площадках даркнета.

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