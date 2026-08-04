РТУ МИРЭА подключил к своей онлайн-платформе квантовый компьютер

Разработчики из РТУ МИРЭА воплотили в жизнь очередной этап развития онлайн-платформы квантовых вычислений Quantum MIREA – теперь к ней подключен реальный квантовый компьютер. Каждый желающий может не просто моделировать квантовые схемы на эмуляторе, но и запускать их на настоящем «квантовом железе» — и видеть, как результаты отличаются от идеальных расчетов. Такой доступ к реальным квантовым эффектам открывает новые горизонты для исследователей, студентов и разработчиков, приближая квантовые технологии к повседневной практике. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Представьте: вы пишете программу для квантового компьютера, запускаете ее на симуляторе — и все работает идеально. А потом переносите тот же код на реальное устройство, и вдруг появляются странные ошибки, шумы, неточности. Именно эту разницу теперь можно увидеть на платформе РТУ МИРЭА. В третьей версии Quantum MIREA разработчики интегрировали трехкубитный квантовый компьютер SpinQ Triangulum I, который работает при комнатной температуре — без дорогостоящего охлаждения и сложного обслуживания. Технология ядерного магнитного резонанса, лежащая в его основе, позволяет ему быть компактным и доступным.

Но главное даже не в самом устройстве, а в том, как его подключили. Раньше каждый вычислительный модуль на платформе был жестко привязан к своему эмулятору: один воркер — один движок. Теперь архитектура стала гибкой: воркер превратился в универсального «переводчика», который умеет общаться с любым вычислителем — будь то эмулятор или реальный квантовый компьютер. Достаточно, чтобы у устройства был программный интерфейс. Это значит, что к Quantum MIREA теперь можно подключить практически любой квантовый вычислитель, и для этого не придется переписывать клиентскую часть, сервер или базу данных. SpinQ Triangulum стал первым подключенным к платформе квантовым вычислителем.

Андрей Зуев, заведующий кафедрой квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики РТУ МИРЭА: «У нас существенно обновился функционал квантовой платформы. Практическое следствие этих изменений: к платформе теперь можно подключить любой квантовый вычислитель через его API (программный интерфейс). Это мощная новая возможность — давать доступ к любым квантовым компьютерам».

Что это дает на практике? Студенты и исследователи могут сравнить поведение одной и той же квантовой схемы на идеальном эмуляторе и на реальном устройстве, увидеть «сырые» эффекты — время когерентности, точность операций и т.п. Для разработчиков квантового оборудования это готовая витрина: они могут предоставлять доступ к своим продуктам через удобное онлайн-решение, не создавая собственные платформы с нуля. А для всего квантового сообщества — это шаг к открытости и доступности передовых технологий.

Разработчики позаботились и о том, чтобы работать с платформой было легко. Квантовые схемы теперь отображаются в отдельных вкладках, как в браузере, и доступен режим совместного просмотра. Это особенно важно для студентов, которые только начинают знакомство с квантовыми вычислениями.

Никита Бочаров, заведующий учебно-научной лабораторией «Квантовые технологии» Института информационных технологий РТУ МИРЭА: «Создаваемая нами платформа качественно отличается от других решений тем, что она направлена не на узких специалистов с опытом и уже имеющимися знаниями в области традиционных подходов к квантовому программированию, а предназначена для широкого круга пользователей, образуя открытую образовательную и исследовательскую среду. Подключение реального квантового компьютера к нашей платформе - это важный этап в понимании тонкостей квантовых технологий. Теперь студенты и молодые исследователи могут на практике столкнуться с поведением настоящего квантового устройства, со всеми его особенностями, недоступными даже лучшим математическим моделям. Это фундаментально улучшает подход к обучению и открывает новые возможности для научных открытий».