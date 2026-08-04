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Образовательный дрон с бортовым ИИ обучили искать незарегистрированные суда

В Нижнем Новгороде впервые применили квадрокоптеры «Геоскан Пионер Мини 2» над водной поверхностью в режиме оптического потока. Нейронные сети обучили находить макеты маломерных судов, различать объекты с регистрационной маркировкой и без нее, а также выполнять их фотофиксацию. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

«Пионер Мини 2» должен был самостоятельно облететь модель акватории и найти расположенные на ней суда. Нейросеть определяла цвет каждого судна, наличие регистрационной маркировки и проверяла, находится ли оно в разрешенной зоне. Так система могла выявить незарегистрированные суда и те, что вышли за установленные границы. Дрон фотографировал найденные объекты, считал и фиксировал их общее количество, а затем самостоятельно возвращался на старт и приземлялся.

Работа над водой усложняет оптическую навигацию: блики, отражения и недостаток контрастных ориентиров мешают квадрокоптеру определять свое перемещение. Участникам требовалось подобрать траекторию и параметры полета, при которых аппарат сохранял устойчивость, а изображения подходили для распознавания. Эксперты оценивали точность обнаружения и классификации судов, фотофиксацию, отсутствие ложных срабатываний, возвращение на старт и время выполнения задания.

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«Университет 2035»
Дрон с бортовым ИИ
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«Нашей стране нужны инженеры, которые умеют не только пользоваться готовыми генеративными сервисами, но и заставлять алгоритмы с физическим ИИ работать на реальном оборудовании. На этом соревновании ребята осваивают такие навыки на доступной задаче: начинают с блочного программирования, переходят к текстовому и в итоге пишут собственный нейросетевой алгоритм для управления дроном. Запрос на таких специалистов существует уже сегодня, поэтому готовить их нужно не через несколько лет, а сейчас», — сказал заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниил Золотник.

«Геоскан Пионер Мини 2» — первый серийный российский образовательный квадрокоптер с бортовым искусственным интеллектом. Он оснащен камерой с разрешением 2К на поворотном сервоприводе и 8-ядерным процессором с нейроускорителем. За счет обработки данных непосредственно на борту коптер способен распознавать объекты, выполнять автономные полеты и работать в составе роя без подключения к серверу. Эти возможности позволяют использовать «Пионер Мини 2» в инженерных сменах, школьных и вузовских проектах, где учащиеся не только осваивают управление дроном, но и разрабатывают собственные алгоритмы ИИ для решения прикладных задач. Квадрокоптер разработан «Геосканом» в 2025 г.

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