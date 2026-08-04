Разделы

ПО Софт
|

Обновление GitOps-платформы Hyperdrive

Разработчик экосистемы ПО для инфраструктуры Orion soft представил обновление GitOps-платформы Hyperdrive 1.5. В новой версии решения вендор добавил функционал внутреннего портала разработчика (Internal Developer Platform, IDP). Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Скорость разработки за последний год значительно выросла с распространением ИИ-инструментов. Прогнозы аналитиков говорят о том, что к 2027 г. более половины разработчиков ПО будет применять искусственный интеллект или машинное обучение в работе. При этом, другие процессы в инфраструктуре, например, предоставление доступов, настройка DNS и выдача сертификатов развиваются не так быстро. Скорость запуска новых продуктов растет значительно медленнее, чем темпы создания кода.

В новой версии GitOps-платформы Hyperdrive реализован функционал IDP. Решение помогает сократить этот разрыв, автоматизировать инфраструктуру и ускорить инфраструктурные процессы. Каталог инструментов самообслуживания помогает командам разработки самостоятельно выстроить прозрачный процесс запуска новых продуктов и получить необходимые ресурсы и доступы. В свою очередь, команда инфраструктуры, ИБ- и DevOps-специалисты концентрируются на своих процессах и развитии систем. Таким образом, бизнес может значительно сократить Time-to-Market.

Обновленная GitOps-платформа позволяет создать «золотой путь» процесса вывода новых продуктов на рынок с помощью стандартизации и автоматизации рутинных операций. Благодаря этому Hyperdrive объединяет разрозненные ИТ-команды: каждый отдел получает готовые шаблоны и сервисы для своей работы. Полученные результаты объединяются в конечном продукте. Кроме того, все пользователи платформы могут отслеживать состояние своих проектов с помощью метрик и логов.

Версия 1.5 теперь также поддерживает полный цикл управления компонентами Kubernetes-платформы Nova. Появился единый центр инфраструктурного мониторинга для контейнеров Nova, виртуализации zVirt и балансировщиков нагрузки. Реализовано централизованное управление кластерами и доступом, а также добавлена поддержка разделяемых кластеров. Это особенно востребовано для больших инсталляций, где риск ошибки и сложность ручных операций растет.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

«IDP — востребованный класс решений на международном ИТ-рынке. Крупный современный бизнес активно развивается в этом направлении, и мы уже видим первые успешные кейсы с промышленности и финансах. Мы разрабатываем GitOps-платформу Hyperdrive на основе лучших мировых практик, чтобы предоставить российским заказчикам передовое решение для эволюции ИТ-инфраструктуры», — отметил Павел Лавров, лидер продукта Hyperdrive в Orion soft.

В планах вендора развитие инструментов для безопасной разработки в концепции DevSecOps. Это позволит внедрять Hyperdrive как инфраструктурную основу для организации процессов безопасной разработки и соблюдения требований российских регуляторов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews500: крупнейшие ИТ-компании России

Создатель знаменитого российского Linux купил полсотни разработчиков суверенной СУБД «Персей»

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Один против миллиарда. Telegram удалили из магазина приложений для iPhone по вине единственного человека

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Россиян не пускают к собственным деньгам. Сайты банков перестали открываться в Chrome, Opera, Safari и Firefox

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще