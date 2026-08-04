Обновление GitOps-платформы Hyperdrive

Разработчик экосистемы ПО для инфраструктуры Orion soft представил обновление GitOps-платформы Hyperdrive 1.5. В новой версии решения вендор добавил функционал внутреннего портала разработчика (Internal Developer Platform, IDP). Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Скорость разработки за последний год значительно выросла с распространением ИИ-инструментов. Прогнозы аналитиков говорят о том, что к 2027 г. более половины разработчиков ПО будет применять искусственный интеллект или машинное обучение в работе. При этом, другие процессы в инфраструктуре, например, предоставление доступов, настройка DNS и выдача сертификатов развиваются не так быстро. Скорость запуска новых продуктов растет значительно медленнее, чем темпы создания кода.

В новой версии GitOps-платформы Hyperdrive реализован функционал IDP. Решение помогает сократить этот разрыв, автоматизировать инфраструктуру и ускорить инфраструктурные процессы. Каталог инструментов самообслуживания помогает командам разработки самостоятельно выстроить прозрачный процесс запуска новых продуктов и получить необходимые ресурсы и доступы. В свою очередь, команда инфраструктуры, ИБ- и DevOps-специалисты концентрируются на своих процессах и развитии систем. Таким образом, бизнес может значительно сократить Time-to-Market.

Обновленная GitOps-платформа позволяет создать «золотой путь» процесса вывода новых продуктов на рынок с помощью стандартизации и автоматизации рутинных операций. Благодаря этому Hyperdrive объединяет разрозненные ИТ-команды: каждый отдел получает готовые шаблоны и сервисы для своей работы. Полученные результаты объединяются в конечном продукте. Кроме того, все пользователи платформы могут отслеживать состояние своих проектов с помощью метрик и логов.

Версия 1.5 теперь также поддерживает полный цикл управления компонентами Kubernetes-платформы Nova. Появился единый центр инфраструктурного мониторинга для контейнеров Nova, виртуализации zVirt и балансировщиков нагрузки. Реализовано централизованное управление кластерами и доступом, а также добавлена поддержка разделяемых кластеров. Это особенно востребовано для больших инсталляций, где риск ошибки и сложность ручных операций растет.

«IDP — востребованный класс решений на международном ИТ-рынке. Крупный современный бизнес активно развивается в этом направлении, и мы уже видим первые успешные кейсы с промышленности и финансах. Мы разрабатываем GitOps-платформу Hyperdrive на основе лучших мировых практик, чтобы предоставить российским заказчикам передовое решение для эволюции ИТ-инфраструктуры», — отметил Павел Лавров, лидер продукта Hyperdrive в Orion soft.

В планах вендора развитие инструментов для безопасной разработки в концепции DevSecOps. Это позволит внедрять Hyperdrive как инфраструктурную основу для организации процессов безопасной разработки и соблюдения требований российских регуляторов.