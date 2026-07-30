«Нетрика Медицина» выводит на рынок платформу управления здоровьем персонала для крупных предприятий

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») представляет «N3.Корпоративное здоровье» — цифровую платформу корпоративного уровня для управления здоровьем персонала, медицинскими допусками и производственными рисками. Решение объединяет медицинские процессы, кадровые данные и управленческую аналитику в едином цифровом контуре, помогая крупным предприятиям обеспечивать непрерывность производственных процессов и повышать эффективность управления человеческим капиталом. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина».

«N3.Корпоративное здоровье» ориентирована на крупные компании с территориально распределенной структурой управления персоналом. В промышленности платформа обеспечивает контроль медицинских допусков сотрудников опасных и вредных производств, в транспортной отрасли помогает организовать мониторинг предрейсовых и предсменных осмотров, в строительстве — управление медицинскими допусками подрядных организаций и сотрудников, задействованных на объектах повышенной опасности.

Для предприятий с обязательными медицинскими осмотрами и допусками медицинский статус сотрудников напрямую влияет на операционную деятельность бизнеса. Просроченный допуск может привести к вынужденной замене персонала, срыву смены или рейса, простою производственных участков и дополнительным регуляторным рискам. При этом, данные о состоянии здоровья сотрудников зачастую распределены между кадровыми, производственными и медицинскими информационными системами, что усложняет их своевременную обработку и принятие управленческих решений.

«N3.Корпоративное здоровье» формирует единый актуальный статус сотрудника и связывает медицинские процессы с кадровым планированием, охраной труда, пропускным режимом и производственными задачами. Платформа позволяет заблаговременно выявлять риски недопуска сотрудников к работе, автоматизировать контроль сроков прохождения обязательных медицинских процедур и обеспечивать своевременный обмен данными между корпоративными системами.

Решение встраивается в существующий ИТ-ландшафт предприятия и не требует замены действующих информационных систем. Благодаря модульной архитектуре компании могут поэтапно внедрять платформу, начиная с наиболее критичных бизнес-сценариев — контроля периодических, предрейсовых или предсменных медицинских осмотров — и постепенно масштабировать решение на филиалы, подрядные организации и дополнительные сервисы управления здоровьем персонала.

Платформа предоставляет руководству предприятий инструменты для оперативного контроля медицинской готовности персонала в разрезе филиалов, подразделений и групп риска. HR-службы получают возможность автоматизировать формирование списков сотрудников для прохождения медицинских процедур и управлять системой уведомлений. Специалисты по охране труда контролируют соблюдение обязательных требований и формируют необходимую отчетность, а сотрудники корпоративных медицинских служб и подрядных организаций работают в едином информационном пространстве. Сотрудникам доступны личный кабинет и мобильное приложение с результатами обследований, уведомлениями, записью на прием и телемедицинскими сервисами.

«N3.Корпоративное здоровье» создана на базе более чем 15-летней экспертизы «Нетрики Медицины» в области цифровизации здравоохранения. Компания разрабатывает и внедряет федеральные и региональные цифровые решения, интегрированные более чем с 200 информационными системами. Продукты «Нетрики Медицины» объединяют медицинские данные более 45 млн пациентов и используются в 11,5 тыс. медицинских организациях по всей стране. Накопленный опыт работы с высоконагруженными информационными системами и безопасным обменом медицинскими данными позволяет адаптировать лучшие практики цифрового здравоохранения для решения задач крупнейших российских предприятий.

«Сегодня здоровье персонала становится важным элементом обеспечения устойчивости бизнеса. Для крупных предприятий недостаточно просто контролировать прохождение обязательных медицинских процедур — необходим единый цифровой контур, который позволит управлять медицинской готовностью сотрудников, минимизировать производственные риски и вовлекать людей в заботу о собственном здоровье. Объединяя медицинские данные, корпоративные сервисы и инструменты аналитики, мы помогаем предприятиям выстраивать современную систему управления здоровьем персонала и повышать эффективность использования человеческого капитала», — сказал Андрей Дюков, коммерческий директор компании «Нетрика Медицина».