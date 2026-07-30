«МегаФон»: ставропольцы стали чаще смотреть кино онлайн

Жители Ставропольского края увлеклись просмотром новинок в онлайн-кинотеатрах. С начала 2026 г. трафик на популярные платформы, где можно познакомиться с фильмами, сериалами и мультипликационными картинами, увеличился почти в 2,5 раза. Такой всплеск интереса зафиксировали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пиковый объем передачи данных приходится на конец рабочей недели, когда зрители, как правило, тратят на просмотр контента на 28% больше трафика, чем в остальные будне дни и на 9% больше, чем в выходные.

Согласно данным собственного сервиса «МегаКино», который объединяет несколько онлайн-кинотеатров в одном пакете, на Ставрополье главными ценителями такого досуга стали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет.

География популярности онлайн‑кино вышла и за пределы Ставрополья: в числе лидеров по общему объему трафика в Северо-Кавказском федеральном округе Махачкала и Черкесск.

«Мы видим, как меняется досуг жителей региона и обеспечиваем предложения, соответствующие спросу абонентов. “МегаКино” постоянно пополняет свою картотеку отечественными и зарубежными новинками проката. Подключить сервис можно в личном кабинете или обратившись в салон сотовой связи. Новые как раз открылись в местах с большой проходимостью местных жителей и туристов — в одном из крупнейших ТЦ Ставрополя “Европейский”, а также на центральной улице Пятигорска – Калинина. Там же можно приобрести новые гаджеты для просмотра фильмов в хорошем качестве», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.