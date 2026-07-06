Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197187
ИКТ 15213
Организации 11690
Ведомства 1504
Ассоциации 1104
Технологии 3580
Системы 26969
Персоны 85965
География 3097
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

МегаФон МегаКино

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.07.2026 «МегаФон»: в Тюмени главными ценителями онлайн-кино стали мужчины 30-40 лет 1
28.09.2023 «Мегафон» объединил более половины рынка видеосервисов в одной подписке 1
22.08.2023 «Мегафон» запустил единую подписку с возможностью переключаться между 4 киносервисами 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10631 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 249 2
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3246 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9641 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7855 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22766 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9386 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7798 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4171 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61196 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 395 1
Тулубьев Павел 25 2
Михно Виктория 2 1
Коваленко Александр 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 164809 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47327 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3320 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1317 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5871 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1084 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455126, в очереди разбора - 727862.
Создано именных указателей - 197187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще