LDM подтвердила совместимость с Astra Linux и получила сертификат Ready for Astra

Компания LDM (ИТ-холдинг Lansoft) и «Группа Астра» объявили об успешном завершении испытаний, которые доказали совместимость операционной системы Astra Linux Special Edition 1.8 и LDM Content Services Platform версии 1.11.0. Корректную работу стека подтверждает сертификат Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители Lansoft.

Проверенная совместимость двух отечественных продуктов расширяет возможности использования платформы LDM в составе импортонезависимой ИТ-инфраструктуры. Для заказчиков это означает автоматическое снижение проектных рисков, сокращение объема тестов совместимости и снижение неопределенности при внедрении российских ИТ-систем.

LDM — российская микросервисная CSP-платформа для управления корпоративным контентом и создания бизнес-приложений. Она объединяет инструменты для работы с документами, автоматизации процессов, долговременного хранения данных и разработки внутренних приложений с использованием low-code-технологий. Архитектура LDM позволяет модернизировать существующий ИТ-ландшафт поэтапно, без полной замены действующих информационных систем.

Рамазан Салпагаров, директор по развитию платформы LDM: «Сегодня при выборе отечественной платформы заказчики оценивают не только функциональные возможности продукта, но и его готовность к работе в едином импортонезависимом контуре. Совместимость с Astra Linux подтверждает, что LDM может быть частью корпоративной инфраструктуры без дополнительной адаптации, снижая риски внедрения и дальнейшей эксплуатации. Для бизнеса уровня enterprise это особенно важно при реализации масштабных проектов цифровой трансформации, где требования к надежности, безопасности и технологической независимости обязательны».

Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра»: «Astra Linux — это операционная система, к которой предъявляются повышенные требования к надежности и безопасности, поэтому для нас принципиально важно, чтобы совместимое с ней программное обеспечение проходило полноценные технические испытания. Подтвержденная совместимость с платформой LDM дает заказчикам уверенность в том, что решения для управления корпоративным контентом будут работать стабильно и предсказуемо в единой импортонезависимой экосистеме. Мы продолжаем расширять партнерскую экосистему Astra Linux, чтобы бизнес мог строить ИТ-инфраструктуру из проверенных отечественных продуктов без компромиссов в качестве и безопасности».