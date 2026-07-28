RooX выпустила версию 25.2 платформы управления доступом RooX UIDM

RooX выпустила версию 25.2 платформы управления доступом RooX UIDM. Главным направлением релиза стало развитие возможностей RooX UIDM для выполнения требований российских регуляторов в области защиты информации. Версия 25.2 расширяет механизмы аутентификации, повышает безопасность платформы и упрощает эксплуатацию и интеграцию с корпоративной ИТ-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители RooX.

В части поддержки мер идентификации и аутентификации (ИАФ) в рамках релиза расширена поддержка современных методов многофакторной аутентификации, включая WebAuthn, аппаратные токены и аутентификацию по клиентскому сертификату (mTLS). Кроме того, реализована интеграция с ЕСИА через типовые решения для сценариев OAuth 2.0.

По мерам регистрации событий безопасности (РСБ) расширен состав данных, фиксируемых в событиях аудита, а также возможности их поиска и анализа. Это позволит специалистам по информационной безопасности быстрее выявлять подозрительную активность и проводить расследование инцидентов.

Наиболее существенные изменения коснулись функций, поддерживающих реализацию мер защиты управления доступом (УПД). В RooX UIDM появился модуль управления пользователями, ролями и доступами, позволяющий автоматизировать жизненный цикл учетных записей и централизованно управлять правами доступа. Он дает возможность управлять доступами, не опираясь на корпоративные каталоги пользователей, благодаря чему может использоваться и как хранилище пользователей, и как IDM-блок. Кроме того, модуль поддерживает интеграцию с внешними системами по открытому протоколу SCIM.

«Для многих организаций соответствие требованиям ФСТЭК — обязательное условие выбора платформы управления доступом. Поэтому в версии 25.2 мы сосредоточились на реализации необходимых механизмов защиты и запустили процесс сертификации RooX UIDM по четвертому уровню доверия. При этом все изменения одновременно делают платформу безопаснее и удобнее в эксплуатации», — отметил генеральный директор RooX Алексей Хмельницкий.

Помимо реализации мер защиты, в версии RooX UIDM 25.2 улучшена работа с внешними каталогами Active Directory и FreeIPA, повышена надежность синхронизации пользователей, расширены возможности настройки пользовательских интерфейсов аутентификации.

Компоненты нового релиза платформы поставляются в вариантах, совместимых с сертифицированными средами развертывания.

На базе версии RooX UIDM 25.2 выпускаются решения для управления доступом сотрудников (Workforce IAM) и внешних пользователей (CIAM).