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«Домиленд» запустил ИИ-ассистента для жителей

Жители жилых комплексов теперь могут решать бытовые вопросы через обычный диалог в чате на естественном языке — без поиска нужных разделов приложения, звонков и обращений по электронной почте. «Домиленд», входящий в PropTech «Яндекса», представил ИИ-ассистента — он помогает передавать показания счетчиков, создавать заявки в управляющую компанию, оформлять гостевые пропуска и искать важную информацию от УК. ИИ-ассистент работает в мобильном приложении «Домиленд+» и популярных мессенджерах. Первыми пользователями сервиса стали жители жилых комплексов группы «Самолет» в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Домиленд».

Новый формат взаимодействия сделает общение жителей с УК удобнее и поможет сэкономить время на выполнении рутинных действий. Житель может написать сообщение в свободной форме, отправить голосовое сообщение или фотографию. Сервис обработает запрос и выполнит нужное действие. Например, если пользователь пришлет фотографию счетчиков, ассистент поймет, что нужно передать показания и распознает значения на них. Если житель сообщит: «На этаже сломался лифт», сервис создаст заявку в УК и передаст всю необходимую информацию.

Решение создано на базе больших языковых моделей Yandex AI Studio. При общении ассистент учитывает контекст пользователя. Например, при передаче показаний счетчиков ИИ-ассистент сравнивает текущие значения с предыдущими. Если расход воды за месяц кратно превышает обычные показатели, ассистент обратит на это внимание жителя. Это помогает избежать ошибок и последующих перерасчетов.

Кроме того, сервис помогает искать информацию в новостях УК и обрабатывает составные запросы. Например, он может найти сведения о сроках мытья фасадов или промокоде на установку кондиционера, проанализировать потребление воды за последние полгода или оформить гостевые пропуска сразу на несколько дат.

Дарья Воронова, руководитель PropTech «Яндекса»: «Еще несколько лет назад цифровизация дома воспринималась как набор отдельных функций. Сегодня рынок движется к единой сервисной среде вокруг пользователя и его опыта проживания. ИИ-ассистент упрощает этот опыт: бытовые вопросы теперь можно решить через обычный диалог, без лишних действий и переключений между интерфейсами. Мы хотим, чтобы жители тратили меньше времени на решение повседневных задач и больше — на саму жизнь».

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Первым партнером, который внедрил ИИ-ассистента, стала компания «Самолет». Сейчас сервис доступен жителям 20 тыс. квартир. За первые недели тестирования 40% пользователей передали показания счетчиков с помощью ассистента, 21% — создавали заявки в управляющую компанию, 11% — обращались с вопросами о начислениях, оплате и расходе ресурсов, а 7% — уточняли сроки отключения горячей воды.

Клим Костюченко, управляющий директор «Самолет Гостеприимство»: «Мы стремимся сделать общение жителей с управляющей компанией максимально простым и понятным, поэтому планируем масштабировать ИИ-ассистента на весь фонд в нашем управлении, а это 160 тыс. квартир. Новый сервис позволяет решать многие бытовые вопросы в формате обычного диалога, благодаря чему жители получают нужный результат быстрее».

ИИ-ассистент доступен управляющим компаниям по лицензионной модели и может быть подключен как дополнительный сервис платформы «Домиленд». В дальнейшем ассистент получит новые сценарии использования, а также возможность взаимодействия через чат с «Алисой AI».

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