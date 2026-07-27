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Сбербанк запустил сервис для поиска точек с оплатой частями через терминал

Подробная карта офлайновых торговых точек, где работает сервис «Плати Частями» от Сбербанка, появилась в геосервисе 2ГИС, который выступил технологическим партнером проекта. Чтобы найти компании, где можно воспользоваться рассрочкой без переплат, пользователю достаточно ввести в поисковой строке геосервиса запрос «Плати частями» — на карте будут отмечены ближайшие места, появится список организаций. К подобной карте можно также перейти из приложения «Сбербанк Онлайн». Для этого в разделе «Кредиты» пользователю надо найти категорию «Плати частями» и по клику перейти к карте. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

С помощью карты клиенты могут заранее найти магазин, в котором доступна оплата частями, и спланировать покупку. Часто у человека уже есть конкретная цель — присмотренная вещь, любимый бренд или магазин, куда он планирует зайти лично, чтобы посмотреть товар «вживую»: примерить обувь или одежду, подобрать детские товары, вживую протестировать технику. Но выяснить, можно ли оплатить покупку в этом магазине частями, раньше было не так просто — зачастую клиент узнавал об этом только на кассе. Теперь эту информацию можно увидеть заранее — это поможет выбрать подходящее место для покупки еще до похода в магазин.

Дмитрий Блинов, директор дивизиона «Товарное кредитование» департамента «Занять и сберегать» Сбербанка: «Сервис «Плати Частями» уже доступен на более чем 400 тыс. терминалов «Сбера» по всей стране, но клиенты не всегда знали заранее, в каком магазине можно им воспользоваться. Мы сделали сервис более прозрачным: теперь покупатели могут заранее увидеть на карте точки с оплатой частями и спланировать покупку без лишних вопросов на кассе. На картах уже сегодня отображается более половины доступных точек ключевых партнерских сетей по всей России, а в дальнейшем этот список будет расширяться, чтобы каждый нашел то, что ему нужно, в самой удобной локации».

Для клиентов Сбербанка оплата частями доступна прямо через кассовый терминал: когда человек готов оплатить покупку, ему предложат разбить ее на части. Оформление занимает несколько секунд и не требует участия продавца: клиент сам подтверждает оплату на терминале — картой, по NFC, с помощью биометрии или «Вжух». Сервис работает без кредитного договора и комиссий. Стоимость разбивается на четыре равные доли. Первый платеж (25% стоимости) вносится в момент покупки, а остальные списываются со счета каждые две недели.

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Ранее исследование Rambler&Co и Сбербанка показало, что каждый четвертый россиянин уже попробовал сервисы оплаты частями. Как правило, к этому способу прибегают для дорогостоящих покупок. Самая популярная категория товаров здесь — электроника и бытовая техника. Оплата частями пришла в розницу из практики онлайн-покупок, поэтому многие клиенты еще не привыкли пользоваться этим способом в режиме офлайн.

Также в исследовании Rambler&Co и Сбербанка отмечалось, что россияне склонны превращать оплату частями в инструмент долгосрочного финансового планирования. Почти каждый четвертый прибегает к оплате частями, когда не хочется выводить деньги из накоплений. Карта магазинов, где доступен данный способ оплаты, поможет еще точнее выстраивать бюджет и личную финансовую стратегию.

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