Платформа управления «Аврора Центр 5.6.0» прошла сертификацию ФСТЭК России

Платформа управления корпоративными устройствами «Аврора Центр» версии 5.6.0 подтвердила соответствие требованиям четвертого уровня доверия ФСТЭК России. «Аврора Центр» — это средство для централизованного управления мобильными устройствами, планшетами, ПК и специализированной техникой под управлением ОС «Аврора», Android и российских дистрибутивов Linux в компаниях и организациях любого масштаба.

Сертификация ФСТЭК России позволяет аттестовывать информационные системы, в которых используется «Аврора Центр» для управления мобильными рабочими местами, на соответствие требованиям по безопасности информации. Это необходимо в проектах, где использование сертифицированных компонентов является обязательным требованием.

Сертификат подтверждает возможность использования платформы управления: в государственных информационных системах (ГИС); в информационных системах персональных данных (ИСПДн); в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП); на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ); в информационных системах общего пользования (ИСОП).

«Аврора Центр» является одним из элементов для построения современной и безопасной ИТ-инфраструктуры. Применяется в стратегических проектах таких компаний, как РЖД, «Аэрофлот», «Лента», «Интер РАО», «Ростелеком» и других. Платформа использовалась для управления 360 тыс. устройств в ходе Всероссийской переписи населения, способна управлять более чем миллионом устройств в рамках одного проекта.

Пользователи «Аврора Центр» могут удаленно настраивать устройства в соответствии с политиками ИТ и ИБ, контролировать состояние устройств в режиме реального времени и автоматически реагировать при определении отклонений от требуемого состояния, оперативно блокировать устройства и удалять с них корпоративные данные даже при нахождении устройства вне сети.

Релиз 5.6.0 платформы «Аврора Центр» был представлен в июле 2026 г. Обновление развивает режим киоска: он ограничивает устройство одной рабочей задачей, чтобы пользователь не имел возможности перейти в посторонние приложения и настройки.