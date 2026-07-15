«Боцман» и Termidesk Connect расширяют возможности построения отказоустойчивой инфраструктуры для Kubernetes-приложений

Команды продуктов «Боцман» и Termidesk Connect рассматривают возможность совместного использования решений для построения отказоустойчивой инфраструктуры корпоративных приложений и сервисов, работающих в Kubernetes-кластерах. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Потенциальная связка «Боцман» и Termidesk Connect ориентирована на компании, которым необходимо не только запускать приложения в контейнерной среде, но и обеспечивать для них управляемый, устойчивый и контролируемый контур доступа. Такой подход особенно актуален для критичных бизнес-систем, где недоступность сервиса может напрямую влиять на пользователей, внутренние процессы и финансовые показатели.

В рамках предлагаемого сценария «Боцман» отвечает за управление Kubernetes-кластерами, жизненным циклом приложений, масштабирование и эксплуатацию контейнеризированных нагрузок. Termidesk Connect используется в качестве компонента балансировки и маршрутизации трафика: он помогает распределять пользовательские запросы между сервисами, проверять их состояние и поддерживать стабильную работу приложений.

Совместное использование решений может позволить заказчикам применять правила проверки состояния сервисов перед направлением на них пользовательского трафика, выбирать разные сценарии балансировки нагрузки в зависимости от архитектуры приложения, повышать доступность сервисов за счет распределения нагрузки между несколькими экземплярами, а также строить географически распределенные и отказоустойчивые инсталляции. Такой подход поможет снизить риск простоя при отказе отдельных узлов, сервисов или площадок, а также упростит эксплуатацию корпоративных приложений в Kubernetes-среде.

«Для заказчиков важно, чтобы приложения в Kubernetes были не просто развернуты, но и доступны через надежный, управляемый и предсказуемый контур. Потенциальная связка «Боцман» и Termidesk Connect как раз отвечает на этот запрос, объединяя управление контейнеризированными нагрузками с инструментами балансировки, маршрутизации и контроля доступности сервисов», — отметил Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнеров Termidesk.

«Мы понимаем, что Kubernetes-инфраструктура должна быть не сложным набором отдельных инструментов, а понятной и надежной платформой для работы приложений. Совместимость “Боцмана” с Termidesk Connect как раз помогает двигаться в эту сторону: объединять управление контейнерными нагрузками с инструментами, которые повышают устойчивость и доступность сервисов. Это делает внедрение таких решений проще и удобнее для корпоративных команд», — сказал технический директор платформы «Боцман» Михаил Кобик.

Новая связка может быть востребована в организациях, которые активно используют технологии контейнеризации и обладают высокими требованиями к доступности цифровых сервисов: в финансовом секторе, промышленности, ритейле, государственном секторе, телекоме и других отраслях, где отказоустойчивость инфраструктуры напрямую связана с качеством клиентского и пользовательского опыта.