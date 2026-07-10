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ХК «Авангард» нарастил облачные мощности для новых цифровых сервисов вместе с «Турбо Облаком»

Омский хоккейный клуб «Авангард» увеличил мощности облачной платформы на базе «Турбо Облака» (входит в ГК РТК-ЦОД). Масштабирование связано с запуском новых цифровых сервисов клуба: телеграм-бота, сайтов партнерского раздела и спортивного комплекса, а также ресурса «Лаборатория Авангард». Об этом CNews сообщили представители компании «Турбо Облако».

Цифровая экосистема клуба — это не просто сайт с расписанием матчей. Через нее болельщики покупают билеты и абонементы, приобретают фирменную атрибутику, пользуются программой лояльности и получают персонализированные предложения. В дни игр и во время маркетинговых акций трафик кратно возрастает, и любой сбой напрямую влияет на выручку и доверие аудитории.

Ранее клуб перевел монолитную архитектуру в набор независимых микросервисов и разместил их в управляемом кластере Kubernetes. Такой подход позволяет масштабировать и обновлять каждый компонент отдельно. Процессы разработки автоматизированы через конвейеры непрерывной интеграции и доставки (CI/CD): сборка, тестирование и развертывание новых версий проходят быстрее и более предсказуемо. Для повышения отказоустойчивости внедрены базы данных как сервис (DBaaS) с резервным копированием, объектное хранилище S3 для пользовательского контента, а также инструменты мониторинга и логирования.

С ростом числа цифровых продуктов организация увеличила сетевые мощности Kubernetes-кластера, чтобы сохранить стабильную работу платформы при повышении нагрузки. Теперь инфраструктура поддерживает не только основной сайт hawk.ru, но и новые ресурсы клуба, запущенные в 2025 г.

Для стабильной работы всех систем за клубом закреплен технический аккаунт-менеджер и команда DevOps-инженеров. В дни матчей действует усиленный режим дежурства с круглосуточной поддержкой.

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Площадки «Турбо Облака» разворачиваются на базе дата-центров РТК-ЦОД уровня Tier III. Размещение в сертифицированном ЦОД на территории России и соответствие требованиям 152-ФЗ по защите персональных данных гарантируют необходимый уровень надежности для информационных систем клуба.

В результате онлайн-платформа «Авангарда» стабильно работает даже при резком росте трафика в дни матчей и маркетинговых кампаний, а ИТ-команда может быстрее запускать новые сервисы и развивать продукты для аудитории.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»: «Для спортивной организации с многомиллионной аудиторией стабильность онлайн-сервисов в день матча — это прямой вопрос лояльности болельщиков. Мы выстроили архитектуру, которая справляется с пиковыми нагрузками и при этом гибко адаптируется под запуск новых цифровых продуктов. Расширение мощностей стало логичным этапом развития платформы: инфраструктура масштабируется вместе с потребностями заказчика».

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