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Astra Linux лидирует в рейтинге российских операционных систем по версии CNews

Операционная система Astra Linux от «Группы Астра» заняла первое место в рейтинге российских операционных систем, опубликованном CNewsMarket, — и удерживает лидерство третий год подряд. Рейтинг оценивает прогресс отечественных разработчиков на пути к полному замещению Windows в корпоративном секторе, учитывая функциональность решений, экосистемное развитие, безопасность и уровень технической поддержки вендоров.

Несколько лет рынок ОС рос прежде всего за счет обязательного импортозамещения. К 2026 г. значительная часть крупных федеральных проектов уже запущена, а спрос смещается в регионы, промышленность и коммерческий сектор. Заказчику важно не только приобрести лицензии на ОС, но и сохранить работу приложений и привычных процессов — поэтому вендоры накапливают экспертизу и формируют собственные экосистемы из партнерских сервисов, приложений и инструментов. Именно этот комплексный подход к переходу на отечественное ПО стал одним из ключевых критериев оценки в рейтинге.

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CNews

«Группа Астра» развивает Astra Linux как основу для построения полноценной экосистемы инфраструктурного программного обеспечения: компания расширяет совместимость операционной системы с российскими программными и аппаратными решениями, а также предлагает заказчикам инструменты централизованного управления, виртуализации, миграции и сопровождения корпоративной инфраструктуры.

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Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра»: «Сегодня в стране насчитывается более 3,5 млн инсталляций Astra Linux, и рынок переходит от формального импортозамещения к осознанному, мотивированному интересами бизнеса — его безопасностью и непрерывностью. Мы видим два ключевых тренда: рост интереса коммерческих компаний, включая средний и малый бизнес, и переход к экосистемному, комплексному подходу к миграции инфраструктуры. Astra Linux развивается так, чтобы сделать этот переход быстрым и предсказуемым — экосистема дополняется специальными инструментами: решением для автоматизации Astra Migration, магазином приложений Astra Store, менеджером конфигураций ACM. При этом наша цель шире, чем просто закрыть потребности клиента в рамках нашего портфеля — мы работаем над тем, чтобы Astra Linux стала основой для построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры в масштабах всей страны и национальным стандартом операционной системы для бизнеса».

Отдельное внимание в компании уделяют вопросам киберустойчивости. По результатам рейтинга, в 2025 г/ среди всех участников сравнения «Группа Астра» выявила и устранила наибольшее количество уязвимостей в ядре Linux — 9 944 во всех опубликованных обновлениях в пакетах из состава репозиториев main и base/devel, что подтверждает системный подход компании к безопасности разработки ПО.

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