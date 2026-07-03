Nexta и «РИВЦ-Пулково» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

Компания Nexta, российский разработчик ИТ-решений для автоматизации бизнес-процессов в сфере туризма, и «РИВЦ-Пулково», разработчик системы автоматизированного комплексного учёта работы агентства Sakura.Aero, подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. В рамках сотрудничества компании объединят возможности онлайн-платформы Nexta по бронированию услуг и экспертизу Sakura.Aero в области финансового учёта и отчётности, создавая единый рабочий контур для агентств и их корпоративных клиентов.

Партнёрство Nexta и Sakura.Aero нацелено на решение одной из ключевых проблем рынка: по мере роста объёмов онлайн-бронирований пропорционально увеличивается нагрузка на бухгалтерию и бэк-офис. Ручные сверки, перенос данных и оформление закрывающих документов приводят к задержкам и повышают риск ошибок. Nexta выступает как облачное решение для онлайн‑продаж полного спектра туристических услуг, а Sakura.Aero выступает надёжным бэк-офисом: автоматизирует учёт выручки и финансовые расчёты, формирует закрывающие документы и отчёты.

Интеграция по API позволяет агентствам и корпоративным клиентам запускать онлайн-продажи без разработки собственного программного обеспечения, минимизируя ручную обработку данных и ускоряя закрытие отчётных периодов.

«Партнёрство с Sakura.Aero даст клиентам прямой путь к полноценным онлайн-продажам и прозрачному учёту — без лишней ручной работы и затрат на создание собственной IT-инфраструктуры. Мы объединяем лучшие компетенции: Nexta как облачной платформы для дистрибуции и Sakura.Aero как эксперта в финансовом учёте», — сказал Вадим Касьянов, коммерческий директор Nexta.

«Интеграция с платформой Nexta позволяет расширить возможности для пользователей, предоставляя готовый онлайн-инструмент для работы с клиентами. Мы стремимся к тому, чтобы рутинные процессы — от бронирования до формирования закрывающих документов — проходили бесшовно и эффективно», — отметил Андрей Чистяков, коммерческий директор «РИВЦ-Пулково».

В рамках договорённостей стороны планируют отработать технические спецификации интеграции и запустить пилотные сценарии с первыми клиентами.