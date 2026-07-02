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«Авито» запускает буткемп, где участники смогут вырасти до мидл DS-инженера всего за год

Технологическая платформа «Авито» впервые открыла набор на Data Science Bootcamp — годовую программу стажировки для начинающих DS-инженеров. Участники смогут развивать навыки в классическом ML, обработке естественного языка и LLM, а также работать над реальными задачами вместе с командой «Авито». В результате прохождения буткемпа стажёры смогут вырасти до уровня мидл-специалиста всего за год. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В рамках буткемпа студенты смогут выбрать один из двух треков. В стриме классического ML участники пройдут весь путь разработки моделей: от создания датасетов до полноценного релиза. В процессе стажировки они будут работать над системами, с которыми сталкиваются миллионы пользователей «Авито» каждый день — рекомендациями, ранжированием объявлений или оценкой вероятности действий на платформе. В треке NLP и LLM студенты будут учить алгоритмы и сервисы лучше понимать естественный язык пользователей — через голос или текст. Например, участники будут разрабатывать ИИ-ассистентов, улучшать поисковые системы и создавать LLM-решения для пользователей и внутренних сервисов компании.

Наставники поддерживают участников на протяжении всего буткемпа, а в комьюнити стажеров можно обмениваться опытом. Первые полгода студентов ждет адаптация и погружение в культуру «Авито», а также начало работы над реальными задачами команды. За этот период участники вырастают до уровня младшего DS-инженера. На экваторе буткемпа студенты подводят первые итоги и планируют задачи на оставшиеся полгода. В конце буткемпа все участники пройдут техническое интервью, которое подтвердит уровень мидл DS-инженера по матрице компетенций «Авито».

Важно, что присоединиться к буткемпу можно очно или дистанционно — участвовать могут кандидаты из любого региона страны. У стажеров с лучшими результатами будет возможность продолжить работу в «Авито».

Сбор заявок на Data Science Bootcamp продлится до 9 июля. Подать заявку могут кандидаты, которые владеют Python и библиотеками PyTorch, Pandas, sklearn, CatBoost; готовы работать от 25 часов в неделю удалённо или в одном из пяти офисов «Авито»; учатся на 2–4 курсе бакалавриата, 1–2 курсе магистратуры, 4–5 курсе специалитета или уже получили диплом по технической, математической или ИT-специальности.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Отбор на программу пройдет в несколько этапов. До 9 июля нужно заполнить заявку и отправить резюме. Затем кандидатам будет нужно выполнить тест, пройти тестирование и записать видеоинтервью. После этого состоятся два собеседования: одно с DS-инженером, а второе — с руководителем и HR. На время стажировки участникам также будут доступны дополнительные курсы и обучающие материалы, чтобы системно усилить навыки и знания в смежных областях.

«Сейчас на рынке идет глобальная ИИ-трансформация, и спрос на DS-инженеров растет быстрее, чем рынок успевает готовить кадры. Учитывая постоянно растущую потребность в таких кадрах, бизнесу важно инвестировать в образование и рост молодых специалистов, которые сейчас находятся только в начале профессионального пути. Мы впервые запустили годовой формат буткемпа для DS-инженеров: сразу подключаем участников к реальным задачам компании, даём поддержку наставников и профессионального сообщества. На нашей программе участники проходят путь до полноценного мидл DS-инженера, который с самого начала понимает, как технологии помогают решать задачи бизнеса», – сказал Татьяна Семина, руководитель направления работы с молодежью в «Авито».

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