ИТ-экосистема «Лукоморье» представляет функционал управления требованиями в базе знаний «Яга Статьи»

ИТ-экосистема «Лукоморье» объявляет о масштабном обновлении корпоративной базы знаний «Яга Статьи». В систему интегрирован новый функционал управления требованиями, который позволяет организовать полный цикл работы с требованиями внутри единой цифровой среды и становится полноценной импортонезависимой альтернативой популярному зарубежному решению Requirements Yogi для Atlassian Confluence. Об этом CNews сообщили представители «Лукоморья».

Новое обновление расширяет возможности «Яга Статьи» далеко за пределы классической корпоративной базы знаний (Wiki). Теперь платформа становится полноценным инструментом для управления требованиями на всех этапах разработки программного обеспечения, объединяя документирование, аналитику и совместную работу команд в едином информационном пространстве.

Полный цикл управления требованиями

Функционал ориентирован на системных и бизнес-аналитиков, владельцев продуктов, архитекторов, разработчиков и всех участников процесса создания цифровых решений.

Новый модуль позволяет декомпозировать сложные технические задания на атомарные требования, присваивать каждому из них уникальный идентификатор, создавать ссылки между требованиями, выстраивать их взаимосвязи, отображать требования на различных страницах базы знаний и поддерживать единое информационное пространство без дублирования данных.

Такой подход обеспечивает высокую прозрачность процессов, значительно упрощает сопровождение проектной документации, позволяет быстрее анализировать влияние изменений и поддерживать требования в актуальном состоянии на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Кроме того, работа с требованиями становится доступной непосредственно внутри корпоративной базы знаний, что избавляет команды от необходимости использовать сторонние инструменты и снижает риск потери информации при переходе между различными системами.

Ответ на запрос рынка

В последние годы многие российские компании столкнулись с необходимостью перехода на отечественные программные продукты. Одним из наиболее востребованных сценариев стала миграция с экосистемы Atlassian, однако отсутствие зрелых инструментов для управления требованиями внутри российских Wiki-систем оставалось одним из ключевых препятствий для полного перехода.

Новый функционал «Яга Статьи» закрывает этот запрос, предоставляя предприятиям современный инструмент для работы с требованиями без зависимости от зарубежного программного обеспечения.

«Долгое время отсутствие зрелых инструментов для работы с требованиями внутри российских Wiki-систем оставалось главным барьером для миграции крупных ИТ-команд с экосистемы Atlassian. Выпустив функционал управления требованиями в "Яга Статьи", мы закрыли эту фундаментальную потребность рынка. Теперь весь жизненный цикл ПО — от требований и первой строки технического задания в модуле "Яга Статьи" до релиза в модуле "Яга Задачи" — оцифрован внутри единого безопасного контура "Яги"», — сказал Андрей Рождественский, директор проектов ИТ-экосистемы «Лукоморье», владелец продукта «Яга Статьи».

Бесшовная миграция и импортонезависимость

Обновление позволяет крупным предприятиям, государственным организациям и ИТ-компаниям переносить существующие процессы из Atlassian Confluence без потери привычной логики работы с требованиями. Благодаря этому организации могут сохранить накопленную экспертизу, обеспечить непрерывность процессов разработки и одновременно выполнить требования политики импортозамещения.

Работа в рамках единой платформы снижает операционные издержки, повышает управляемость проектов и обеспечивает высокий уровень информационной безопасности, что особенно важно для компаний, реализующих масштабные цифровые проекты.

Развитие экосистемы «Лукоморье»

Запуск модуля управления требованиями стал очередным этапом развития экосистемы «Лукоморье», которая объединяет инструменты для совместной работы, управления знаниями, проектами и задачами. Интеграция новых возможностей в «Яга Статьи» позволяет компаниям выстраивать сквозные процессы разработки программного обеспечения — от формирования требований и подготовки документации до постановки задач, реализации и выпуска релизов — в рамках единой отечественной платформы.