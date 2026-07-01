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Дистрибьютор Netwell и Positive Technologies объединяют усилия для реализации проектных ИБ-решений

Netwell, российский дистрибьютор высокотехнологичного оборудования, получил статус официального дистрибьютора всего спектра продуктов Positive Technologies, разработчика решений в сфере кибербезопасности.

Netwell традиционно отбирает в свой портфель лучшие технологические решения, и продукты Positive Technologies обладают исключительной зрелостью на российском рынке кибербезопасности. Дистрибьютор будет поставлять партнерам весь перечень продуктов, включая системы класса SIEM, NDR, NTA, межсетевые экраны уровня приложений (WAF), средства защиты промышленных систем (ICS) и другие инструменты для предотвращения кибератак. Помимо гибкой финансовой поддержки, Netwell инвестирует в создание выделенной команды ИБ-инженеров и профильное обучение партнерской сети.

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Дмитрий Винокур, коммерческий директор компании Netwell, сказал: «Расширение пула ведущих отечественных ИБ-вендоров — часть нашей стратегии развития. Соглашение с Positive Technologies позволяет нам предложить рынку лучшие инструменты защиты. Мы выступаем полноценным центром компетенций: задействуем собственные ресурсы и опыт инженеров, чтобы глубоко поддерживать интеграторов и их заказчиков в сложных внедрениях».

Илья Асосков, руководитель отдела развития партнерского канала Positive Technologies, отметил: «Для нас это сотрудничество — возможность усилить работу с системными интеграторами и масштабировать проектный бизнес через корпоративный канал продаж. У Netwell сильная партнерская база, инженерная экспертиза и персональный подход к работе с партнерами. Это поможет нам расширить присутствие продуктов Positive Technologies на российском рынке и активнее развивать подход к построению результативной кибербезопасности».

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