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«Яндекс» и производитель систем защиты от протечек Neptun представили совместное устройство умного дома

«Яндекс» совместно с брендом Neptun выпустили систему защиты от протечек, которая интегрирована с умным домом «Яндекса». В случае аварии она автоматически перекрывает воду и сообщает об этом пользователю — с помощью пуш-уведомления, SMS или через «Яндекс Станцию». Новую систему можно установить в квартире или загородном доме, чтобы минимизировать риск затопления своего жилья или соседей. Она будет работать даже без интернета. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Система подключается к приложению «Дом с Алисой». Это позволяет голосом управлять подачей воды и использовать систему вместе с другими устройствами. Например, можно создать сценарий, чтобы по команде «Алиса, мы уехали» умный дом перекрывал краны, отключал электричество и свет. А если нужно только отключить воду, достаточно сказать об этом «Алисе». Можно сделать и так, чтобы по команде «Алиса, я мою пол» система временно не реагировала на воду на полу.

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Яндекс

Пользователи могут выбрать систему для труб диаметром 1/2 или 3/4 дюйма. «Базовый» комплект включает модуль управления, два крана, проводной и беспроводной датчики протечки. В «Оптимальный» входят еще один проводной датчик и источник бесперебойного питания, а в «Максимальном» по два проводных и беспроводных датчика и есть счетчики горячей и холодной воды. Благодаря источнику питания система может работать до 30 часов без электричества. А счетчики воды позволяют снимать показания в приложении «Дом с Алисой», не открывая сантехнический шкаф.

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Датчики можно установить под раковиной в ванной или на кухне, рядом со стиральной или посудомоечной машиной — в любых местах, где есть риск протечки. Следить за статусом датчиков можно в приложении «Дом с Алисой». Основные функции системы работают без интернета. В частности, датчики сообщают о протечке даже без Wi-Fi. А если они теряют связь с системой, приложение тут же присылает пользователю пуш-уведомление.

Систему можно установить на этапе ремонта или уже в готовом жилье. При необходимости к ней можно докупить нужное количество датчиков и кранов. «Базовый» комплект стоит 35 990 руб., «Оптимальный» — 44 990 руб., «Максимальный» — 69 990 руб.. Модуль управления приобретается отдельно и стоит 16 990 руб.

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