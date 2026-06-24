VAS Experts усиливает позиции во Вьетнаме

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts укрепил присутствие на вьетнамском рынке. Компания провела серию стратегических переговоров с телеком-операторами, ИТ-интеграторами и потенциальными заказчиками, в центре которых оказались практические задачи операторов по управлению трафиком, обеспечению качества сервиса и модернизации сетевой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Представители VAS Experts провели ряд встреч при участии Торгового представительства России во Вьетнаме, посетили офисы потенциальных партнеров и технологических компаний, что позволило проанализировать потребности операторов и интеграторов с учетом специфики локального рынка. Переговоры охватили как текущие инициативы, так и проекты на стадии проработки, включая запуск пилотных внедрений с рядом крупных операторов.

Вьетнамский рынок формирует устойчивый спрос на инструменты глубокого анализа и управления трафиком: более 70% населения страны активно пользуются интернетом, а цифровая нагрузка на сети продолжает расти за счет развития финтеха, стримингов и облачных платформ. В этих условиях инфраструктурные решения операторского класса с функционалом глубокого анализа и управления трафиком становятся критически важными для предотвращения перегрузок и поддержания стабильного соединения.

Отдельный акцент в ходе миссии был сделан на решениях для мобильных сетей: при охвате 4G в 99,8% территории страны и активном развертывании 5G в крупных городах мобильные операторы проявили особый интерес к продуктам VAS Experts – интеллектуальному шлюзу PGW, системе применения политик и тарификации PCEF, а также решению ePDG для повышения устойчивости мобильной инфраструктуры.

По итогам бизнес-миссии стороны подтвердили готовность к продолжению работы по ключевым направлениям с акцентом на практическую реализацию договоренностей.

«Мы рассматриваем Вьетнам как один из наиболее динамичных рынков региона, где уже выстроены первые партнерства и сформирован устойчивый интерес к нашим технологиям. Сегодня фокус смещается в сторону практических внедрений и масштабирования сотрудничества. По итогам бизнес-миссии мы видим готовность рынка к более глубоким интеграциям и расширению совместных проектов», – сказал Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.