МТС поможет контролировать качество воздуха в ХМАО

МТС совместно с Природнадзором Югры реализовала пилотный проект по мониторингу качества воздуха в городе Урай. Отечественная цифровая платформа в течение трех месяцев контролировала экологическую обстановку и помогла определить превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе на юге Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Система экомониторинга в Урае в режиме реального времени выявляла вредные для человека концентрации загрязняющих веществ в воздухе и определяет точное время и источники выбросов. Решение с интервалом каждые 20 минут проводило замеры пяти видов химических веществ: оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, сероводорода и озона. Так, система МТС в конце февраля 2026 г. зафиксировала в Урае однократное превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода, а также трижды в марте превышение нормы диоксида азота.

Технология объединяет датчики контроля качества воздуха и программный комплекс на основе методов математического моделирования, которые позволяют прогнозировать рассеивания вредных веществ и превентивно реагировать на изменения. Кроме этого, система включает в себя платформенное решение МТС для отображения и визуального представления данных, каналы связи, а также облачное хранилища данных.

«Ханты-Мансийский автономный округ – крупнейший нефтегазовый регион с большим количеством промышленных объектов, где тема экологии особо актуальна. Цифровые инструменты могут эффективно решать экологические вопросы, предотвращая аварийные ситуации и серьезные экономические убытки. Решение уже применяется в нескольких регионах страны. Компании, с которыми мы тестировали установку постов экомониторинга вблизи их объектов, смогли минимизировать убытки или избежать рисков от загрязнений окружающей среды на несколько сотен миллионов рублей ежегодно», — сказала директор МТС в ХМАО-Югре Ольга Рябченко.

Проект реализован в рамках соглашения МТС с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие».

«Мы продолжаем внедрять цифровые технологии, направленные на повышение экологической безопасности в регионе. Загрязнение воздуха напрямую влияет на качество жизни северян. Реализация пилотного проекта МТС внесла большой вклад для оценки возможностей развития систем мониторинга и обеспечения благоприятной окружающей среды для югорчан, привлекла внимание к экологическим вопросам. Рассчитываем, что результаты проекта возьмут на вооружение промышленные предприятия на территории округа для контроля негативного воздействия объектов и снижения выбросов загрязняющих веществ», — сказал руководитель Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры Алексей Ковалевский.

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