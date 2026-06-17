Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Цифровой комфорт: жители Подмосковья более 25 тысяч раз воспользовались сервисом «Теле-МФЦ»

Жители Подмосковья продолжают использовать возможности дистанционной информационной поддержки: с начала 2026 г. проведено уже более 28 тыс. онлайн-консультаций в рамках сервиса «Теле-МФЦ». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Главное преимущество сервиса – возможность получить профессиональную помощь специалиста в режиме реального времени через экран смартфона или компьютера. Консультации охватывают широкий спектр услуг, доступных как в цифровых зонах многофункциональных центров, так и на региональном портале», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Формат Теле-МФЦ позволяет заявителям оперативно получить детальные разъяснения о порядке предоставления государственных услуг, уточнить список необходимых документов и разобрать сложные ситуации со специалистом, не тратя время на личный визит.

Получить информацию можно об услугах управления Росреестра по Луганской Народной Республике, а также консультации уполномоченного по правам человека в Московской области. В рамках дистанционных консультаций гражданам доступны ответы по вопросам социальной защиты, включая оформление льгот и пособий, получения социальных услуг, а также вопросы опеки и попечительства.

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее
Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее Импортонезависимость

В случае, если записаться на консультацию самостоятельно не получается, можно обратиться в любой многофункциональный центр, где специалисты помогут и ответят на все возникающие вопросы.

Чтобы записаться на онлайн-консультацию, необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА на региональном портале госуслуг и поисковой строке ввести «Дистанционное консультирование». В электронной форме указать интересующую тему и удобное время. В назначенный час нужно просто подключиться к консультации с телефона или компьютера.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Аладдин» и «Группа Астра» объединили инфраструктуру и безопасность в единую экосистему

Microsoft умоляет о помощи главного конкурента, чтобы удержать GitHub на плаву

Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов

Блокировки нипочем. Рекламодатели увеличивают бюджеты в Telegram

Как использовать максимум ресурсов ИТ-инфраструктуры в 2026 году

Старейший российский навигатор насильно превращают в социальную сеть. Пользователей никто не спросил

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще