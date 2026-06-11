Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Таранай, Мицулевка и Анива получили обновленные скорости интернета

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в Анивском округе Сахалинской области. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, что позволило на 35% увеличить скорость мобильного интернета в одном из самых туристических районов острова. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зону улучшения качества сети МТС попали базовые станции сразу в нескольких населенных пунктах района - Анива, Успенское, Мицулевка, Таранай и Высокое. Проведенные на сети работы помогли оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру и ускорить передачу данных более чем на треть. Благодаря техническим улучшениям сахалинцы с комфортом теперь могут использовать современные цифровые сервисы и технологию VoLTE. Она дает возможность одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-сессию: например, загружать в «облако» файлы, просматривать онлайн-карты или искать в сети дополнительную информацию.

Анивский район сочетает в себе богатую историю, природное разнообразие и развитую инфраструктуру.

Единая картина бизнеса: как аналитическая платформа повысила прозрачность работы курорта «Манжерок»
Единая картина бизнеса: как аналитическая платформа повысила прозрачность работы курорта «Манжерок» Цифровизация

Большая часть района находится на берегу залива Анива. Береговая полоса протянулась от бухты Лососей до мыса Крильона и занимает около 40 километров. Также Анивский район - крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции в области. Здесь сосредоточены значительные сельскохозяйственные угодья южной части Сахалина. Туристы посещают эти места с целью активного отдыха у моря, рыбалки и познавательных экскурсий.

«Мы продолжаем совершенствовать телеком-инфраструктуру во всех районах Сахалинской области. Благодаря активной работе по улучшению качества сети, жители даже самых небольших сел могут пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях, что открывает равный доступ к образовательным платформам, телемедицине, государственным услугам и современным цифровым сервисам. Кроме того, запуск сетей LTE - важный вклад в развитие туристического потенциала региона. Теперь путешественники, следующие по туристическим маршрутам Анивского района, смогут оставаться на связи, пользоваться навигаторами и делиться впечатлениями в социальных сетях», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как использовать максимум ресурсов ИТ-инфраструктуры в 2026 году

Россиянам запретили быстро расторгать договора с сотовыми операторами

«РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы

Вместо писем и посылок – SMS и мессенджеры. «Почта России» превратилась в мобильного оператора

Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров

В России появились несуществующие сети 5G. Операторы вовсю их рекламируют, хотя еще ничего не построили. Грядет отмщение

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще