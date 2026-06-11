Разделы

Цифровизация
|

RETAILIQA мигрировала в Cloud.ru для масштабирования бизнеса и работы с ИИ

Платформа для аудита качества работы, мониторинга товаров и цен конкурентов RETAILIQA мигрировала в облако Cloud.ru. Использование новой облачной инфраструктуры позволило компании продолжить масштабирование и подключить к системе крупных клиентов с тысячами объектов контроля и десятками тысяч пользователей. Также RETAILIQA начала тестирование ИИ-сервисов облачного провайдера. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

По мере роста клиентской базы RETAILIQA потребовались дополнительные мощности для хранения и обработки данных клиентов. Одновременно росли требования крупных заказчиков к безопасности и хранению информации в российской инфраструктуре. Кроме того, компания начала адаптировать платформу к внедрению ИИ-сервисов для распознавания изображений в фотоотчетах.

Для решения этих задач в 2024 г. компания перенесла инфраструктуру в облако Cloud.ru и подключила S3-совместимое хранилище Evolution Object Storage, что закрыло потребность в дополнительных ресурсах и повысило отказоустойчивость. Также это позволило значительно сократить затраты: терабайты клиентских данных обрабатываются на мощностях провайдера, а услуги оплачиваются по модели pay-as-you-go.

ML-инженеры RETAILIQA также планируют внедрять сервисы цифровой среды для работы с генеративным ИИ AI Factory. В данный момент идет тестирование сервиса Evolution ML Inference, который будет использоваться RETAILIQA для проверки соответствия планограммам выкладки товаров на полках и распознавания информации на ценниках.

После миграции компания получила возможность подключать к платформе крупных заказчиков без опасения неожиданно столкнуться с дефицитом ресурсов у провайдера. Например, федеральная аптечная сеть с более чем 2000 точек смогла организовать ежедневную передачу в головной офис фотоотчетов, включающих фотографии торговых залов, выкладки товаров и работы сотрудников.

Станислав Смышляев, «КриптоПро»: Подлинный суверенитет – это когда мир ориентируется на наши криптографические решения
Станислав Смышляев, «КриптоПро»: Подлинный суверенитет – это когда мир ориентируется на наши криптографические решения Безопасность

Для соответствия требованиям безопасности компания также мигрировала на новые Anti-DDoS-решение и сервис резервного копирования виртуальных машин, обеспечив дополнительный уровень защиты от атак и потери данных.

«После миграции мы повысили доступность сервисов до 99,98% и укрепили доверие федеральных заказчиков за счет надежного хранения данных и многоуровневой защиты. Переход позволил многим компаниям существенно нарастить количество выполняемых проверок по контролю корпоративных стандартов и работать с данными без ресурсных ограничений», — отметил директор по развитию RETAILIQA Александр Батманов.

«Перенос решения RETAILIQA в Cloud.ru позволил клиенту не только снять ограничения по хранению больших объемов данных, но и получить доступ к облачной инфраструктуре ИИ-сервисов. Это поможет повысить качество аналитики, гибко масштабируя ресурсы и подключая новые инструменты», — сказала руководитель отдела по развитию клиентов Cloud.ru Марина Косова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Станислав Смышляев, «КриптоПро»: Подлинный суверенитет – это когда мир ориентируется на наши криптографические решения

Власти разрешили «Почте России» ввести платные цифровые почтовые ящики

Сотрудники крупного девелопера перестали «теряться» на удаленных объектах благодаря единой системе контроля

Производство российских печатных плат в России вырастет на 127% к 2030 году

Артем Хижний, Tikitrik: Серьезные сложности с учетом активов появляются уже после 200–500 сотрудников

Создатели ChatGPT и Claude попросили власти пожестче их регулировать и запрещать опасные модели на государственном уровне

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще