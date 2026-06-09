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Подтверждена совместимость «АльтерОС» с решениями «Быстрые отчеты»

Компании «Алми Партнер» и «Быстрые отчеты» успешно завершили комплексное тестирование совместимости своих продуктов: операционной системы «АльтерОС» и инструментов для генерации отчетов, документов и визуализации данных.

Результаты испытаний подтвердили полную совместимость и стабильную работу решений в единой инфраструктуре. Это позволяет развертывать российские инструменты для создания, хранения и экспорта отчетов на отечественном системном ПО без доработок и зависимости от зарубежных аналогов. Заказчики получают готовые решения для автоматизации документооборота, отчетности и генерации печатных форм, соответствующие требованиям реестра отечественного ПО. Совместимость с «АльтерОС» помогает организациям строить импортонезависимую инфраструктуру для электронного документооборота, автоматизации отчетности и генерации сложных форм на базе российского ПО.

«АльтерОС» — российская операционная система на базе Linux, включенная в реестр отечественного ПО. Система обеспечивает широкий набор инструментов для администрирования, совместимость с отечественными и зарубежными прикладными программами, а также высокую производительность даже на маломощных устройствах.

Продукты «Быстрые отчеты» — это библиотеки и самостоятельные приложения, которые связывают шаблон отчета с источником данных и автоматически формируют готовые документы на основании актуальных данных. Включены в реестр отечественного ПО: «МоиОтчеты Корпоративный Сервер» (№19009), «МоиОтчеты Облако» (№27689), «МоиОтчеты Публикатор» (№30870), FastReport .NET WEB и FastReport .NET Avalonia (№1002), FastReport Online Designer (№10600). Они лежат в основе импортозамещения зарубежных решений, таких как SAP Crystal Reports, Telerik, Devexpress и многих других.

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«Совместимость с решением "Быстрые отчеты" расширяет возможности для наших клиентов в создании полностью российской ИТ-инфраструктуры для отчетности и документооборота. Используя решения в едином контуре, организации получают работу с любыми источниками данных и форматами экспорта. Это упрощает импортозамещение и снижает риски для бизнеса», — отметил Станислав Орлов, технический директор «Алми Партнер».

«Тестирование на "АльтерОС" подтвердило, что все наши разработки — от сервисных решений "МоиОтчеты Облако" и "МоиОтчеты Публикатор" до FastReport Online Designer — работают без ограничений. Это важно для разработчиков и бизнеса, которые строят кроссплатформенные приложения и нуждаются в надежной базе. Теперь клиенты могут интегрировать наши библиотеки в проекты на российском ПО, сохраняя скорость разработки и функциональность», — сказал Станислав Иващенко, директор по маркетингу и продажам «Быстрые отчеты».

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