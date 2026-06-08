МТС и «Донстрой» создадут единую цифровую инфраструктуру для «умных» кварталов жилых комплексов

ПАО «МТС» и девелоперская компания «Донстрой» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны планируют внедрять комплексные технологические решения на строящихся объектах компании, включая мобильную и фиксированную связь, видеонаблюдение, системы контроля шума и пыли, а также элементы автоматизированного управления зданиями. Об этом CNews сообщили представители компании «Донстрой».

В рамках партнерства МТС выступит инфраструктурным интегратором для подключения инженерных систем объектов компании «Донстрой» — от сетей связи и систем безопасности до автоматики и диспетчеризации. На всех строящихся площадках девелопера будет развернут программно-аппаратный комплекс МТС, обеспечивающий широкополосный доступ в интернет, Wi-Fi для бизнеса и жителей, а также цифровые сервисы, включая телевидение и видеонаблюдение.

Отдельное внимание уделено экологическому мониторингу: датчики контроля шума и пыли на стройплощадках помогут соблюдать городские нормативы и повысить комфорт прилегающих районов.

«МТС обладает компетенциями полного цикла — от проектирования сетей до поставки IoT-решений и облачных платформ. В партнерстве с компанией «Донстрой» мы строим не отдельные сервисы, а фундамент для «умных» кварталов внутри каждого жилого комплекса. Мобильная связь, видеонаблюдение, экологический мониторинг — все это будет работать как единый организм. Мы рады, что наш опыт в телекоме и цифровых сервисах помогает девелоперам создавать жилье нового поколения», — сказал вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин.

«Донстрой последовательно внедряет передовые технологии в свои проекты. Наша задача — сформировать единый стандарт цифровой инфраструктуры на всех этапах: от строительства до эксплуатации. Сейчас в его создании нам активно помогает наш партнер — МТС. Например, в нашем флагманском проекте „Остров“ уже развернута инфраструктура для связи пятого поколения 5G. Для девелопера сегодня очень важно предлагать клиенту не просто качественные квартиры, а готовую среду с качественной связью, видеонаблюдением, умными системами управления. Это еще один важный шаг в повышении стандартов жилой недвижимости Москвы», — отметил генеральный директор компании «Донстрой» Андрей Багаев.