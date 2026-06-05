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МТС прокачала сеть в Яровом к началу туристического сезона

МТС улучшила связь на территории города Яровое, а также вблизи одноименного соленого озера, куда летом приезжают туристы из соседних сибирских регионов — Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омских областей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новые базовые станции в центре города и в районе завода «Алтайский Химпром», а также на всей территории здравницы: от пляжно-развлекательных комплексов «Причал 22» и «Причал 42» до санаториев «Яровое» и «Химик». Теперь местные жители и отдыхающие смогут на комфортной скорости проводить стримы, просматривать потоковое видео и эфиры в соцсетях в любой точке курорта.

«Озеро Яровое – одно из главных мест притяжения туристов летом в Сибири. Здесь можно не только поправить здоровье в санаториях, но и весело провести время на территории пляжных комплексов и аквапарка, баров и ресторанов. Год от года мы отмечаем рост интернет-трафика в Яровом, поэтому мы решили провести там работы по улучшению покрытия сети, чтобы обеспечить цифровой комфорт своим абонентам», − отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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