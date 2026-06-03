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Билайн обеспечил связью села в Тамбовской области, где живут менее 500 человек

Команда B2G Билайна (ПАО «ВымпелКом») совместно с Правительством Тамбовской области завершила проект по строительству базовых станций, направленный на устранение цифрового неравенства и повышение комфорта проживания в регионе.

Новые базовые станции были построены в деревне Петровка, селах Чуево-Алабушка и Таракса — суммарно в них проживает около 1300 человек. Населенные пункты для строительства выбирали на основе голосования, проведенного среди жителей области. Контракт заключили в июне 2025 года, работы удалось завершить на месяц раньше установленного срока.

Николай Федосеенков, заместитель главы Тамбовской области:

«Устранение цифрового неравенства — один из приоритетов в работе Правительства Тамбовской области. Мы помогаем обеспечивать доступ к современным цифровым сервисам для жителей региона, вне зависимости от того, где они живут – в крупных городах или небольших сёлах. Это открывает новые возможности в образовании, здравоохранении и предпринимательстве. Планируем продолжать этот проект, обеспечивая доступ к сети 4G и в других малых населенных пунктах Тамбовской области».

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна:

«Надежная и стабильная мобильная связь уже стала обязательным элементом комфортной жизни, особенно в малых населенных пунктах. Поэтому мы вкладываем много сил в строительство базовых станций в регионах. В прошлом году Билайн в регионах России каждые 15 минут выводил в эфир новую базовую станцию. Запуски в Тамбовской области — важный шаг в развитии сети Билайна и повышении доступности его услуг для россиян по всей стране».

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