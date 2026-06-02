Спрос на унифицированные коммуникации среди российских заказчиков за год вырос в 4 раза

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, оценила спрос на решения для унифицированных коммуникаций и пользовательскую активность за март — май 2026 г. Число запросов клиентов на унифицированные коммуникации выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Российские заказчики все чаще предпочитают комплексные решения, включающие в себя инструменты для всех видов деловых коммуникаций и совместной работы. Такой вывод сделали аналитики «МТС Линк» на основе роста клиентских запросов на платформу унифицированных коммуникаций. В частности, изменения связаны с ограничениями работы публичных мессенджеров: бизнес начал искать альтернативные сервисы для корпоративной переписки и онлайн-встреч. В марте 2026 г. «МТС Линк» запустил инструмент импорта чатов и каналов из Telegram. Функция позволяет перенести в рабочее пространство не только текстовые сообщения, но и файлы. Инструмент оказался особенно востребованным среди команд, которые ранее не только переписывались в Telegram, но и проводили в сервисе групповые звонки.

Пользовательская активность

«МТС Линк» зафиксировал значительный рост пользовательской активности. Так, среднемесячное число активных пользователей (MAU) онлайн-встреч весной выросло на 66% год к году, дневное количество пользователей (DAU) — на 80%. Количество онлайн-звонков, совершенных из мессенджера или отдельно, выросло в два раза.

При этом число вебинаров (формат, где могут участвовать до 30 спикеров и до 10 тыс. слушателей без права выйти в эфир) выросло всего на 4% по сравнению с прошлым годом, а их доля среди всех онлайн-мероприятий снизилась до 10%. Это может быть связано с тем, что пользователи «МТС Линк» все чаще предпочитают режим встреч даже для проведения обучения: этот формат позволяет подключить к мероприятию до 200 человек, каждый из которых может принять участие в обсуждении.

99,78% онлайн-встреч в «МТС Линк» проходит без жалоб на стабильность связи: платформа адаптируется под любой уровень соединения, автоматически регулируя качество аудио и видео.

Среднемесячное число активных пользователей (MAU) корпоративного мессенджера весной 2026 г. выросло вдвое год к году. Количество отправленных сообщений увеличилось в 4,2 раза.

Инструменты на основе искусственного интеллекта

Искусственный интеллект остается одним из главных драйверов развития платформы и берет на себя роль цифрового секретаря. Интерес пользователей к функциям на основе искусственного интеллекта, которые помогают автоматизировать рабочие задачи, продолжает расти. Весной 2026 г. число ИИ-помощника и функции саммаризации встреч и переписок увеличилось в 2,6 раз год к году.

Количество компаний, использующих ИИ-функции, весной выросло на 84% год к году. Весной 2026 г. благодаря ИИ-инструментам клиенты «МТС Линк» сэкономили 55,11 тыс. часов или 6,3 лет (по методологии J’son & Partners Consulting).

Функциональность платформы унифицированных коммуникаций

В ответ на запросы пользователей разработчики «МТС Линк» продолжают развивать количество сценариев коммуникаций и совместной работы, доступных на платформе. В мае компания представила новый продукт — единую среду для хранения и редактирования документов, следующим шагом станет запуск почты и календаря. Решение доступно для установке на собственных серверах компаний, в ближайших планах — запуск облачной версии.