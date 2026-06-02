МТС запустила сеть Wi-Fi для пассажиров аэропорта «Байкал»

МТС запустила Wi-Fi зоны в здании нового пассажирского терминала аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. В аэровокзале появилась возможность бесплатного доступа к беспроводному интернету для пассажиров и сотрудников терминала. Подключиться к сети могут абоненты всех операторов после прохождения аутентификации. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС обеспечили полное покрытие терминала «Байкал» Wi-Fi-сигналом. Четыре точки доступа расположены в ключевых локациях аэровокзала и покрывают все этажи нового здания. В частности, сеть доступна в зонах регистрации, прилета и вылета, паспортного контроля, получения багажа, залах ожидания, в комнате матери и ребенка, в зонах кафе и торговых павильонов, а также в служебных помещениях. Доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с позволяет жителям Бурятии и гостям региона оперативно решать срочные вопросы в ожидании рейса и по прилету.

Для подключения к сети Wi-Fi МТС на своем устройстве любому желающему достаточно пройти простую авторизацию по номеру телефона и ввести код из SMS. При этом в здании терминала сеть бесшовная и при переходе от одной Wi-Fi зоны к другой не нужно заново проходить авторизацию.

«Мы продолжаем оцифровывать стратегически важные объекты Бурятии, создавая максимально комфортные условия для жителей и гостей региона. Доступный интернет в аэропорту – это знак гостеприимства для тех, кто приезжает в наш город. Теперь благодаря беспроводной сети в здании нового современного терминала пассажиры, ожидающие рейс, смогут поработать или пообщаться с близкими онлайн, а гости города смогут легко вызвать такси через приложение, связаться с гостиницей или встречающими», – отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

