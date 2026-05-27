Разделы

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности Техника
|

На Камчатке растет спрос на страхование смартфонов

Аналитики МТС проанализировали российский рынок страхования гаджетов и зафиксировали устойчивый рост интереса к таким полисам у жителей Дальневосточных регионов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее востребовано страхование гаджетов в Сибирском федеральном округе, на который приходится 29% всех оформленных страховок. Следом идут Центральный (21%) и Приволжский (16%) округа. Доля Дальневосточного федерального округа в общем объеме рынка составляет 4%, при этом Дальневосточные регионы демонстрирует одни из самых высоких темпов роста спроса на страховые продукты для электроники в макрорегионе.

В целом по России за год спрос на услугу увеличился на 20%, и в 2026 г. он продолжает расти в среднем на 25% каждый месяц. Сегодня примерно 15% всех продаваемых в стране устройств приобретаются вместе со страховой защитой.

Интерес к страхованию электроники связан с увеличением срока обновления устройств — пользователи реже меняют гаджеты. Они стремятся продлить срок службы своих устройств и все более осознанно управляют личными расходами, воспринимая страховку как вложение в защиту устройства и способ избежать непредвиденных трат.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Значительная часть страховых полисов приходится на смартфоны среднего и премиального ценовых сегментов — 80%. Планшеты и другие типы устройств занимают заметно меньшую часть рынка. Если рассматривать бренды по количеству застрахованных смартфонов, то чаще всего россияне выбирают Xiaomi (20% полисов), за ним идут Huawei (17%), Honor (15%), Samsung (14%) и Apple (12%).

«Для камчатцев вопрос надежности электроники всегда в приоритете: из-за удаленности региона стоимость доставки запчастей и ремонта здесь заметно выше, чем на материке. Страховка в таких условиях – не просто дополнительная опция, а реальный инструмент экономии. Жители края это понимают и все чаще оформляют защиту сразу при покупке. Мы со своей стороны запустили сервис “Смарт Кэш”, который дает еще больше гибкости: можно не только отремонтировать устройство, но и при желании обменять его на деньги», – сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российская электроника»

Гигантский ритейлер электроники запускает собственную сеть пунктов выдачи заказов. Схема подсмотрена у главного конкурента

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Samsung заплатит рядовым сотрудникам до $400 тысяч, лишь бы не бастовали

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Новый уровень жадности. HP начала удаленно убивать старые принтеры, чтобы покупали новые

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290