Совместимость Indeed MFA и BearPass усиливает защиту доступа к корпоративным секретам

Компании «Индид» и «Беарпасс» успешно провели тестирование на совместимость облачного сервиса многофакторной аутентификации Indeed MFA и корпоративного менеджера паролей BearPass. Интеграция решений позволяет повысить безопасность при использовании корпоративных паролей и снизить риски, связанные с компрометацией айдентити. Об этом CNews сообщил представитель «Индид».

Пароли по-прежнему широко используются для входа в информационные системы, поэтому важным становится не только обеспечивать их безопасное хранение, но и усиливать сам процесс аутентификации. Это особенно актуально для компаний с распределенной инфраструктурой, гибридным форматом работы и большим количеством критичных систем, где учетные данные остаются одним из ключевых элементов входа в инфраструктуру.

Совместное использование Indeed MFA и BearPass формирует дополнительный уровень защиты корпоративных секретов и помогает выстроить управляемый процесс доступа к ним. Функционал BearPass обеспечивает централизованное и безопасное хранение паролей, позволяет автоматически генерировать стойкие комбинации для различных служб и сервисов, а также задавать политики сложности. Требования можно настраивать отдельно для групп пользователей и отдельных записей, что дает компаниям гибкость в управлении разными категориями корпоративных секретов.

Облачный сервис Indeed MFA дополняет этот процесс многофакторной аутентификацией при доступе. В качестве первого фактора применяется доменный пароль, а вторым может выступать один из поддерживаемых способов подтверждения входа: одноразовый код по e-mail, в Telegram, SMS или TOTP, push-уведомление через мобильное приложение Indeed Key или Telegram. Такой подход позволяет адаптировать механизм аутентификации под требования конкретной организации, действующие политики информационной безопасности и привычные сценарии работы пользователей. Даже если пароль оказался скомпрометирован, получение доступа к корпоративным секретам требует дополнительной проверки пользователя.

Облачный сервис Indeed MFA предоставляется по модели подписки, что позволяет компаниям сократить затраты на ИТ-инфраструктуру и быстрее масштабировать ресурсы при необходимости.

«Совместимость сервиса Indeed MFA и менеджера паролей BearPass помогает компаниям комплексно подойти к защите айдентити и сделать доступ к секретам более надежным и управляемым. В корпоративной среде пароли используются для множества систем, сервисов и сценариев управления, поэтому важно не только безопасно хранить секреты, но и понимать, кто и при каких условиях получает к ним доступ. Технологическая интеграция продуктов позволяет закрыть обе задачи: централизовать работу с секретами, усилить процесс аутентификации и снизить вероятность несанкционированного доступа при компрометации пароля», — отметил Андрей Лаптев, директор департамента продуктового развития «Индид».

«С учетом роста атак на учетные данные компаниям требуется не просто хранить пароли в защищенной среде, а выстраивать полноценный контроль над доступом к корпоративным секретам. Интеграция BearPass с Indeed MFA повышает защиту дополнительной проверкой пользователя: доступ получает только тот сотрудник, который прошел аутентификацию с помощью второго фактора. Такой подход помогает сделать работу с секретами более прозрачной, а управление ими более надежным для ИБ- команд. Для заказчиков это возможность усилить защиту доступа к критичным ресурсам без усложнения пользовательского опыта и сохранить удобный, управляемый процесс работы с корпоративными паролями», — сказал Валерий Комягин, генеральный директор BearPass.