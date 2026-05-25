Жители Якутии стали чаще защищать свои гаджеты

МТС изучила, как в 2025 г. развивался российский рынок страхования гаджетов – смартфонов, планшетов, носимых устройств, ноутбуков. Аналитики зафиксировали рост интереса к таким полисам у жителей Республики Саха (Якутия), при этом только каждая 25 страховка на смартфон в России оформлена на Дальнем востоке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Страхование гаджетов наиболее востребовано в Сибирском федеральном округе, на который приходится 29% всех оформленных страховок. Следом идут Центральный (21%) и Приволжский (16%) округа. Доля приобретенных полисов в Дальневосточном Федеральном округе составила 4%.

В целом по России за год спрос на услугу увеличился на 20%, и в 2026 г. он продолжает расти в среднем на 25% каждый месяц. Сегодня примерно 15% всех продаваемых в стране устройств приобретаются вместе со страховой защитой.

Аналитики МТС отмечают, что интерес к страхованию электроники связан с увеличением срока обновления устройств – пользователи реже меняют гаджеты. Они стремятся продлить срок службы своих гаджетов и все более осознанно управляют личными расходами, воспринимая страховку как вложение в защиту устройства и способ избежать непредвиденных трат.

Значительная часть страховых полисов приходится на смартфоны среднего и премиального ценовых сегментов – 80%. Планшеты и другие типы устройств занимают заметно меньшую часть рынка. Если рассматривать бренды по количеству застрахованных смартфонов, то чаще всего россияне выбирают Xiaomi (20% полисов), за ним идут Huawei (17%), Honor (15%), Samsung (14%) и Apple (12%).