«Кион»: «Треугольник печали», «Великая красота» и «Звезды в полдень», какое фестивальное кино смотрят россияне

Онлайн-кинотеатр «Кион» изучил, какие фестивальные фильмы и режиссеры вызывают наибольший интерес у российской аудитории. Аналитика «Кион» показывает, что ядро аудитории фестивального кино составляют зрители 35–54 лет. Самая активная группа — мужчины 35–44 лет, следом идут женщины 35–44 лет и мужчины 45–54 лет. В целом мужчины смотрят фестивальное кино примерно на 6% чаще женщин. При этом женская аудитория активнее интересуется таким кино в более молодом возрасте, а мужская — в более зрелом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди самых востребованных жанров фестивального кино — драмы, триллеры, семейная анимация, военное кино, фантастика и биографические фильмы. География интереса сосредоточена в крупнейших регионах: в топ вошли Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область, Республика Татарстан, Ростовская и Новосибирская области.

В топе фестивального кино на «Кион» вошли «Великая красота» Паоло Соррентино, «Решение уйти» Пак Чхан Ука, «Питер Пэн и Венди» Клайда Джероними, Уилфреда Джексона и Хэмилтона Ласки, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, «Звезды в полдень» Клер Дени и «Рецепт любви» Чан Ань Хунга.

У многих фильмов из этого списка — сильная фестивальная история. «Решение уйти» Пак Чхан Ука получило в Каннах приз за режиссуру, а «Великая красота» Паоло Соррентино была представлена в каннском конкурсе 2013 г. и позже получила «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA как лучший фильм на иностранном языке. «Треугольник печали» Рубена Эстлунда получил «Золотую пальмовую ветвь» в 2022 г., а «Звезды в полдень» Клер Дени — Гран-при Каннского кинофестиваля того же года.

Отдельное место в рейтинге занимают российские и советские фестивальные картины. «Майор» Юрия Быкова был показан в программе «Неделя критики» в Каннах, а затем получил три награды Шанхайского международного кинофестиваля — за лучший фильм, режиссуру и художественный вклад. «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука участвовал в Каннском кинофестивале 1975 г. Так в рейтинге «Кион» рядом оказываются разные поколения фестивального кино — от картин, уже вошедших в канон, до относительно новых фильмов, которые недавно проходили через Канны и другие крупные международные смотры.