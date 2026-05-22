«Нетрика Медицина» обеспечит регионам бесперебойную онлайн-запись к врачу через витрины данных

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») объявила о запуске комплексной услуги по внедрению и сопровождению региональных витрин данных для электронной записи пациентов через ЕПГУ («Госуслуги»). Решение позволяет субъектам РФ в сжатые сроки выполнить требования Минздрава России и обеспечить стабильную работу сервиса записи к врачу даже в периоды пикового спроса с использованием типового программного обеспечения «Витрина данных».

Сегодня онлайн-запись через ЕПГУ во многих субъектах реализуется через концентратор услуг федеральной электронной регистратуры. При этом каждый шаг пользователя – от выбора медицинской организации до подтверждения талона – инициирует отдельные обращения напрямую к МИС. В условиях высокой нагрузки это приводит к увеличению времени отклика и рискам сбоев, включая прерывание записи.

Витрина данных выступает в роли промежуточного цифрового слоя и берет на себя обработку пользовательских запросов. Она агрегирует данные о пациенте, медицинских организациях, врачах и расписании, позволяя пройти все шаги записи без прямого обращения к МИС. МИС задействуется только в финальной стадии – при бронировании талона. Такая архитектура снижает нагрузку на МИС, повышает доступность и стабильность цифровых сервисов для граждан.

Вместе с тем внедрение витрины данных требует высокой экспертизы в интеграции (работе с API ПО «Витрина данных», настройке взаимодействия через СМЭВ), настройке инфраструктуры и взаимодействии с федеральными компонентами. На практике региональные МИАЦ и Минцифры часто сталкиваются с нехваткой профильных специалистов и ограниченными ресурсами, что увеличивает сроки реализации проекта и риски несоответствия требованиям регулятора.

«Нетрика Медицина» предлагает модель внедрения под ключ с единой зоной ответственности. В рамках проекта компания разворачивает витрину данных на инфраструктуре региона, прорабатывает интеграцию с МИС и федеральными сервисами, обеспечивает корректную загрузку и синхронизацию данных, а также проводит тестирование и ввод в промышленную эксплуатацию, и осуществляет дальнейшее техническое сопровождение. Такой подход позволяет регионам сократить сроки внедрения, снизить нагрузку на внутренние ИТ-команды и гарантировать соответствие нормативным требованиям.

«Переход на витрины данных – это не просто технологическое обновление, а необходимое условие для стабильной работы сервисов записи и выполнения федеральных требований. Мы берем на себя наиболее сложные этапы – от интеграции до сопровождения, и обеспечиваем регионам предсказуемый результат и устойчивую работу системы», – отметил Андрей Дюков, коммерческий директор компании «Нетрика Медицина».