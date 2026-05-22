«Инферит» запустил Центр противодействия БПЛА для комплексной защиты бизнеса и критической инфраструктуры

«Инферит Безопасность», российская компания в сфере защиты информации, объявила о запуске Центра противодействия БПЛА — нового стратегического направления, которое усиливает комплексный контур безопасности для бизнеса, промышленных предприятий, транспортной инфраструктуры и государственного сектора. Об этом CNews сообщили представители «Инферит».

Создание Центра отражает растущую значимость антидроновой защиты как важной части современной инфраструктурной устойчивости: сегодня организации все чаще сталкиваются с необходимостью защищать производственные площадки, объекты критичаеской инфраструктуры и физический периметр на том же системном уровне, на котором выстраивается информационная безопасность.

«Запуск Центра противодействия БПЛА стал для “Инферит Безопасность” важным шагом в развитии комплексного подхода к защите инфраструктуры и ответом на запрос рынка, который сегодня выходит далеко за рамки классической информационной безопасности. Для бизнеса, промышленности и государственного сектора устойчивость все чаще означает способность одновременно защищать цифровой контур, физический периметр, производственные площадки, транспортные узлы и критически важные системы. Центр противодействия БПЛА “Инферит Безопасность” позволит коммерческим и государственным заказчикам выстраивать такую защиту системно: от разработки модели угроз и паспорта безопасности до проектирования и интеграции антидроновых решений в действующие системы безопасности», — отметил Иван Киреев, управляющий директор «Инферит».

Таким образом, «Инферит Безопасность» формирует для заказчиков единый защитный контур, в котором кибербезопасность, защита конфиденциальной информации, защищенные автоматизированные рабочие места собственного производства и современные антидроновые решения работают как части одной системы. Такой подход позволяет компаниям переходить от разрозненных мер безопасности к целостной модели инфраструктурной устойчивости, где цифровой и физический периметры защищены комплексно, а критически важные процессы получают дополнительный уровень надежности.

За работу Центра будет отвечать команда специалистов по проектированию и внедрению систем физической защиты объектов, способная сопровождать заказчика на всех этапах создания антидронового контура. На первом этапе специалисты будут проводить обследование площадок, формировать модель угроз и технические требования, подбирать оборудование под особенности конкретного объекта, сопровождать монтаж и пусконаладку, а также контролировать ввод решений в эксплуатацию.

Одним из ключевых направлений работы Центра станет интеграция и внедрение решений противодействия БПЛА. В рамках нового подразделения «Инферит Безопасность» развивает собственный лазерный комплекс антиБПЛА для защиты промышленных, гражданских и инфраструктурных объектов. Это первая полностью российская система такого класса, и ее появление усиливает технологическую независимость рынка в сегменте, который сегодня становится критически важным для безопасности предприятий, транспортных узлов, объектов энергетики, логистики и другой значимой инфраструктуры.

Лазерный комплекс антиБПЛА построен как система обнаружения, распознавания, сопровождения и воздействия на беспилотные летательные аппараты. Радиолокационная система обнаруживает дроны на расстоянии до 3000 метров и точно определяет их координаты, скорость и направление. Затем оптико-электронные средства в видимом и инфракрасном диапазонах распознают цель и сопровождают ее на дистанциях от 2000 до 200 метров. После этого лазерный модуль воздействует на БПЛА в зоне прямой видимости на расстоянии до 1000 метров; для малоразмерных коптеров время воздействия составляет около трех секунд. Такая архитектура позволяет объединить раннее обнаружение, точное наведение и оперативное поражение цели в едином технологическом контуре, что особенно важно для объектов, где цена ошибки крайне высока.

Ключевую роль в системе играет встроенный ИИ-модуль: он отвечает за детектирование цели и ее непрерывное сопровождение вплоть до нейтрализации, обеспечивая точность наведения и устойчивость работы комплекса. При этом экономика применения остается одним из значимых преимуществ решения: стоимость одного воздействия сопоставима с расходами на электроэнергию, а ресурс работы комплекса фактически не ограничен запасом боеприпасов. Точечное лазерное воздействие снижает риск сопутствующего ущерба для окружающей инфраструктуры, что особенно важно для промышленных площадок, складов, транспортных узлов и других объектов, где высокая плотность оборудования, людей и производственных процессов требует максимально аккуратной и управляемой защиты.