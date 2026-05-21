РНКО «Металлург» обслужил сотни тысяч клиентов в отделениях с помощью ИИ Smart Engines

РНКО «Металлург», специализирующаяся на валютно-обменных операциях, обслужила сотни тысяч клиентов с помощью российской системы распознавания документов Smart Engines. Технологии искусственного интеллекта позволили автоматизировать ввод паспортных данных в кассах и ускорить расчетно-кассовое обслуживание. РНКО «Металлург» и Smart Engines являются давними партнерами: компании сотрудничают уже 10 лет. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

«Вот уже 10 лет мы используем технологии Smart Engines для распознавания паспортов клиентов в отделениях. Решение полностью оправдало наши ожидания: по нашим оценкам система со 100% качеством вводит данные из паспортов РФ, включая рукописные поля, и помогает быстрее проводить расчетно-кассовые операции. Мы высоко оцениваем надежность технологии и профессионализм команды Smart Engines», – сказал Егор Карасев, первый заместитель Председателя Правления ООО РНКО «Металлург».

До внедрения решения паспортные данные клиентов вносились сотрудниками вручную. Это занимало дополнительное время, увеличивало нагрузку на кассовых специалистов и создавало риск ошибок при переносе реквизитов. В 2016 г. «Металлург» интегрировал в кассы сканеры Smart Engines со встроенным ИИ: теперь данные из паспорта России автоматически распознаются и передаются в учетную систему для осуществления валютно-обменных операций.

Система Smart Engines на базе ИИ распознает все страницы паспорта России. Решение извлекает 14 полей с основного разворота, включая ФИО, серию и номер, дату рождения, дату выдачи, код подразделения и другие ключевые реквизиты. Также система поддерживает страницы с регистрацией по месту жительства, отметками о ранее выданных паспортах, семейном положении, воинской обязанности, детях и другими штампами. ИИ распознает как печатный, так и рукописный текст.

Технологии распознавания Smart Engines являются полностью российской разработкой и основаны на фирменной OCR-технологии. Программные продукты компании работают on-premise и обеспечивают распознавание документов на фото, сканах и в видеопотоке. Такой подход позволяет использовать ИИ в защищенной инфраструктуре заказчика: изображения документов и извлеченные данные не передаются во внешние сервисы, облака или третьим лицам для ручного ввода. Это особенно важно для финансовых организаций, работающих с персональными данными и требованиями информационной безопасности.

