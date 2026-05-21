«Нартис» начала поставки ультрабыстрых зарядных станций для электротранспорта Москвы

Компания «Нартис» (входит в группу «НЭК») объявила о победе в конкурсе ГУП «Мосгортранс» на поставку ультрабыстрых зарядных станций для городского общественного транспорта – электробусов. В рамках проекта в столице будут установлены современные отечественные зарядные станции мощностью до 400 кВт, предназначенные для быстрой зарядки электротранспорта на маршрутах и в транспортных парках.

Новые станции обеспечивают силу тока до 600 А, оснащены интерфейсами Ethernet и 4G, поддерживают RFID-идентификацию и рассчитаны на эксплуатацию в сложных климатических и городских условиях. Оборудование соответствует требованиям к современной городской зарядной инфраструктуре и адаптировано под интенсивную эксплуатацию общественного транспорта.

Для «Нартис» это уже второй крупный проект в сегменте городской электротранспортной инфраструктуры. Ранее компания заключила договор с СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и осуществила поставку зарядных станций для электробусов Санкт-Петербурга.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

«Развитие общественного электротранспорта невозможно без надёжной зарядной инфраструктуры. Мы видим устойчивый рост спроса со стороны крупнейших городов России на отечественные решения для электробусов. Для «Нартис» участие в проектах Москвы и Санкт-Петербурга – это не только важный этап развития компании, но и вклад в формирование современной городской транспортной экосистемы. Параллельно мы развиваем инфраструктуру для частного электротранспорта, поскольку рынок требует комплексного подхода – от городских магистралей и автобусных парков до гостиниц, туристических маршрутов и коммерческих объектов», – отметил Олег Владимиров, генеральный директор «Нартис».

Решения «Нартис» используются в сети придорожных отелей «3а», где устанавливаются зарядные станции для путешествий на электромобилях, а также на объектах «РН-Энерго», включая туристическую инфраструктуру в районе Ладожского озера. Оборудование компании также функционирует на парковках супермаркетов, бизнес-центров и коммерческих объектов в различных регионах России.

