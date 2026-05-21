«Нартис» начала поставки ультрабыстрых зарядных станций для электротранспорта Москвы

Компания «Нартис» (входит в группу «НЭК») объявила о победе в конкурсе ГУП «Мосгортранс» на поставку ультрабыстрых зарядных станций для городского общественного транспорта – электробусов. В рамках проекта в столице будут установлены современные отечественные зарядные станции мощностью до 400 кВт, предназначенные для быстрой зарядки электротранспорта на маршрутах и в транспортных парках.

Новые станции обеспечивают силу тока до 600 А, оснащены интерфейсами Ethernet и 4G, поддерживают RFID-идентификацию и рассчитаны на эксплуатацию в сложных климатических и городских условиях. Оборудование соответствует требованиям к современной городской зарядной инфраструктуре и адаптировано под интенсивную эксплуатацию общественного транспорта.

Для «Нартис» это уже второй крупный проект в сегменте городской электротранспортной инфраструктуры. Ранее компания заключила договор с СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и осуществила поставку зарядных станций для электробусов Санкт-Петербурга.

«Развитие общественного электротранспорта невозможно без надёжной зарядной инфраструктуры. Мы видим устойчивый рост спроса со стороны крупнейших городов России на отечественные решения для электробусов. Для «Нартис» участие в проектах Москвы и Санкт-Петербурга – это не только важный этап развития компании, но и вклад в формирование современной городской транспортной экосистемы. Параллельно мы развиваем инфраструктуру для частного электротранспорта, поскольку рынок требует комплексного подхода – от городских магистралей и автобусных парков до гостиниц, туристических маршрутов и коммерческих объектов», – отметил Олег Владимиров, генеральный директор «Нартис».

Решения «Нартис» используются в сети придорожных отелей «3а», где устанавливаются зарядные станции для путешествий на электромобилях, а также на объектах «РН-Энерго», включая туристическую инфраструктуру в районе Ладожского озера. Оборудование компании также функционирует на парковках супермаркетов, бизнес-центров и коммерческих объектов в различных регионах России.