Импортонезависимость
AggreGate и Arenadata объединяют усилия для импортозамещения в сфере управления большими данными

Компания «Объединение Агрегейт» (разработчик low-code-IIoT-платформы AggreGate) и группа Arenadata (разработчик системного программного обеспечения для работы с данными) заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на создание полностью российских экосистем для сбора, обработки и анализа данных в реальном времени — от промышленных датчиков до корпоративных хранилищ. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Сотрудничество позволит предприятиям и объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) отказаться от связок, построенных на продуктах ушедших вендоров (включая SCADA-системы и СУБД типа Apache Cassandra), без потери производительности и масштабируемости.

В рамках партнерства стороны планируют развивать совместные решения на базе платформы AggreGate (сбор данных с устройств, IoT, промышленная автоматизация) и продуктов Группы Arenadata (управление большими данными, аналитика, хранение). Одним из первых примеров такой интеграции стала совместимость AggreGate с распределенной СУБД Picodata (входит в группу Arenadata) в качестве высокопроизводительной замены Apache Cassandra.

«Партнерство с Arenadata открывает для наших клиентов возможность строить полностью российские вертикальные решения: от контроллера на заводе до аналитики Big Data. Это особенно важно для объектов КИИ, где требования к надежности и импортозамещению критичны», — отметила Ольга Микаллеф, коммерческий директор AggreGate.

«Мы видим большой запрос со стороны промышленных предприятий на российские экосистемы, где проверенные временем SCADA- и IoT-решения сочетаются с современными СУБД и инструментами аналитики. AggreGate — сильный технологический партнер, и мы рады совместно развивать такие комплексные предложения для рынка», — сказал Максим Власюк, директор по работе с корпоративным сектором группы Arenadata.

Практическая значимость для рынка: заказчики AggreGate получают возможность использовать российскую СУБД Picodata как альтернативу Apache Cassandra без переписывания кода; совместные решения сторон будут рекомендованы для использования на объектах КИИ и в государственных проектах; партнерство также предполагает совместные исследования, публикации и мероприятия по темам импортозамещения, Big Data и промышленного интернета вещей.

