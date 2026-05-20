«Солар» и «Алми Партнер» подписали соглашение о технологическом партнерстве в области защиты данных

ГК «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности, и компания «Алми Партнер», производитель общесистемного и прикладного ПО, объявили о подписании соглашения о технологическом партнерстве. Стороны подтверждают совместимость DLP-платформы Solar Dozor с операционной системой «АльтерОС» и намерены развивать интеграцию продуктов для формирования защищенного импортонезависимого ИТ-контура организаций. Расширение сотрудничества двух вендоров позволяет нарастить клиентский портфель в корпоративном и государственном секторе, особенно среди организаций с повышенными требованиями к обработке и хранению данных.

Нативная работа Solar Dozor в среде «АльтерОС» обеспечивает контроль каналов передачи данных, мониторинг действий пользователей и защиту конфиденциальной информации на рабочих станциях и серверах под управлением российской ОС. В дальнейшем вендоры планируют продолжать сотрудничество в обеспечении совместимости и интеграции новых версий и других продуктов компаний. Для заказчиков это возможность выстраивать целостный стек отечественных решений — от операционной системы до уровня защиты данных — без потери функциональности и необходимости кастомизации.

Объединение экспертизы в области DLP и разработки российских ОС позволяет расширить сценарии внедрения решений обеих компаний. Для «Солара» партнерство открывает дополнительные возможности масштабирования Solar Dozor в инфраструктурах, построенных на базе «АльтерОС». Для «Алми Партнер» интеграция с Solar Dozor усиливает экосистему «АльтерОС» инструментами корпоративного уровня для контроля и предотвращения утечек.

«Мы последовательно расширяем технологическое партнерство со всеми российскими вендорами операционных систем. Это позволяет выстроить процессы защиты данных на базе любой ИТ-инфраструктуры и сформировать доверенную среду, в которой решения «Солара» и партнерские продукты работают как одно целое. Таким образом мы упрощаем выбор технологий для наших клиентов, снижаем риски миграции и помогаем им сосредоточиться на главном — киберустойчивости бизнес-процессов», — сказала Екатерина Худиева, финансовый директор ГК «Солар».

«Наша цель — предоставить бизнесу готовые, проверенные комбинации отечественных решений. Партнерство с «Соларом» позволяет предложить клиентам комплексный подход: от базового ПО до контроля информационных потоков. Объединяя нашу экспертизу в разработке отечественных ОС с лидирующими технологиями защиты данных, мы формируем единую платформу, где каждый элемент работает как часть большой системы, обеспечивая организациям стратегическое преимущество. Это особенно важно для компаний, выстраивающих независимый от импортных решений ИТ-контур», — отметил Ильгам Мехдиев, старший вице-президент «Алми Партнер».