МТС установит на своей сети 35 отечественных базовых станций в Новосибирской области к 2027 году

МТС установит к началу 2027 г. на своей сети мобильной связи еще 2600 отечественных базовых станций производства ООО «Иртея» по всей стране. Таким образом, в 76 регионах России будет работать 3800 единиц, 35 из них — в Новосибирской области. Новая партия оборудования российского вендора обладает расширенным функционалом и поддерживает все действующие в стране частотные диапазоны LTE и GSM. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К началу 2025 г. МТС ввела в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России первую промышленную партию из 200 российских базовых станций LTE «Иртея». Один из первых регионов, где установили отечественное оборудование, стала Новосибирская область. Первый российские базовые станции в регионе включили в селах Ужаниха и Воробьево.

К началу 2026 г. по стране была установлена вторая партия из 1000 базовых станций этого производителя с поддержкой дополнительных диапазонов. Как результат, на сегодня в 58 регионах в общей сложности работают 1200 базовых станций «Иртея».

Базовые станции выпуска 2026 г. созданы на обновленной платформе радиомодуля. Функционал базовых станций включает в себя передачу голоса в LTE (VoLTE), интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

«Сегодня в Новосибирской области работают 14 отечественных базовых станций. Собственные базовые станции — это основа технологического суверенитета государства и средство гибкого развития регионов: отечественные разработки удается подстроить под любые специфические условия России — будь то обширные территории, низкая плотность населения или экстремально низкие температуры. После введения санкций телеком‑отрасль оказалась в ситуации, когда ключевые мировые производители «тяжелого» коммуникационного оборудования стали недоступны. Операторы могли оказаться в ситуации деградации сервисов из-за постоянного роста трафика. Базовая станция “Иртея” — глоток воздуха для отрасли, решение, которое можно использовать в разных системах связи», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.