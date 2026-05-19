«Турбо Облако» представила платформу «Турбо Гео» для устранения цифрового неравенства в регионах России

Компания «Турбо Облако» (входит в ГК «РТК-ЦОД») представила «Турбо Гео» — геораспределенную облачную платформу нового поколения, разработанную для обеспечения быстрого доступа к сервисам и данным из разных регионов России. Решение ориентировано на компании с распределенной инфраструктурой, региональные предприятия и организации, для которых критичны скорость доступа к информации, отказоустойчивость и минимальные сетевые задержки.

По оценкам «Турбо Облака», концентрация облачных мощностей в центральной части России приводит к существенной разнице в скорости работы сервисов между регионами и ведет к цифровому неравенству. В отдельных сценариях при передаче крупных файлов задержка для дальних регионов может отличаться более чем в 10 раз по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом, из-за чего компании в удаленных субъектах сталкиваются с дополнительными затратами на поддержание собственной инфраструктуры.

В основе нового решения лежит децентрализованный подход к построению облачной системы. В отличие от традиционной модели с размещением вычислительных мощностей в ограниченном числе крупных дата-центров, «Турбо Гео» использует распределенную сеть узлов в разных регионах страны. Это позволяет автоматически направлять запросы пользователей к ближайшей площадке и снижать зависимость от магистральных каналов связи, обеспечивая более высокую скорость работы сервисов независимо от географии бизнеса.

Первым сервисом платформы стало мультирегиональное S3-совместимое объектное хранилище. Данные автоматически распределяются и реплицируются между несколькими площадками, что обеспечивает высокий уровень доступности и устойчивости к сбоям. При этом пользователи работают с ближайшим к ним узлом хранения без необходимости обращаться к удаленным дата-центрам.

Платформа создается на собственной технологической базе «Турбо Облака» с использованием принципов децентрализованных сетей и Web3-подходов к хранению и маршрутизации данных. Архитектура решения не предполагает единой точки отказа. Данные размещаются в нескольких локациях, а их доступность сохраняется даже при сбоях отдельных узлов или площадок.

Инфраструктура «Турбо Гео» развивается на базе сети дата-центров «РТК-ЦОД» и узлов связи «Ростелекома», что позволяет размещать сервисы максимально близко к пользователям и постепенно расширять географию присутствия платформы по всей территории страны.

Сейчас «Турбо Гео» находится на стадии закрытого тестирования. Компания формирует пул первых заказчиков для проведения пилотных проектов и апробации сценариев работы с мультирегиональным объектным хранилищем. Решение ориентировано прежде всего на промышленность, ритейл, нефтегазовый сектор, логистику и другие отрасли с распределенной структурой бизнеса.

Стратегическая цель проекта — развитие полноценной геораспределенной облачной экосистемы с покрытием всей территории России за счет собственной инфраструктуры и партнерской сети площадок.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако», сказал: «Сегодня скорость доступа к данным напрямую влияет на эффективность бизнеса, особенно для компаний с региональной сетью и распределенными командами. Мы создаем платформу, которая позволяет приблизить удаленную цифровую инфраструктуру к пользователю, снизить задержки и обеспечить одинаково комфортную работу с сервисами вне зависимости от региона. “Турбо Гео” — это шаг к формированию полноценной геораспределенной облачной среды в России».