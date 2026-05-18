МТС с помощью платформы «Геоэффект» проанализировала туристический поток в Карелию

Компания МТС с помощью обезличенных данных платформы «Геоэффект» проанализировала туристический поток в Республику Карелия в период с 1 по 11 мая 2026 г. Выяснилось, что на треть увеличилась доля однодневных визитов в регион, а среди гостей стало больше мужчин, ведущих здоровый образ жизни. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

По данным аналитиков МТС, в период майских праздников наибольшее количество гостей в республику традиционно приехало из соседних регионов: Санкт-Петербурга, Ленинградской и Мурманской областей. В этом году также отмечается прирост числа туристов из Архангельской, Вологодской, Псковской, Калининградской областей и Республики Коми. В два раза увеличилось количество туристов из Китая. При этом общий турпоток в регион остался на уровне прошлого года.

Выросло количество экскурсантов, а с ним и доля краткосрочных визитов в Карелию. Анализ обезличенных данных показывает, что гости стали на 30% чаще приезжать на один день. При этом для многих это уже не первая поездка в республику.

В результате анализа данных был выявлен ряд интересных трендов. Например, в этом году в регион в начале мая приехало на 21% больше мужчин, чем женщин. Примерно треть из них ведёт здоровый образ жизни.

Увеличился поток туристов в Петрозаводск. По набережной Онежского озера в столице республики в начале мая гуляло больше гостей, чем в разгар лета 2025. Однако, прогулки стали короче по времени: доля отдыхающих, которые проводили в районе набережной менее одного часа, выросла на 15%.

