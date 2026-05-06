Deckhouse в партнёрстве с iqData выходит на рынок СНГ с облачным Kubernetes-сервисом

Компания Deckhouse, разработчик продуктов для построения корпоративной инфраструктуры, объявила о запуске облачного направления в странах СНГ и представила первое партнёрское решение в этом сегменте. Совместно с сервис-провайдером iqData в Белоруссии запущен облачный Kubernetes-сервис.

Партнёрство компаний предполагает запуск сервиса Deckhouse Kubernetes as a Service (DKaaS) на базе инфраструктуры iqData. Решение объединяет функциональность Deckhouse Kubernetes Platform и облачную платформу провайдера, позволяя заказчикам использовать Kubernetes как полностью управляемый сервис. iqData берёт на себя эксплуатацию ключевых компонентов кластера, включая управляющий слой, обновления и обеспечение безопасности, а также интеграцию с облачной инфраструктурой — сетями, балансировщиками нагрузки и системами хранения данных.

Сервис предоставляется по модели pay-as-you-go, что позволяет компаниям отказаться от капитальных затрат на инфраструктуру и оплачивать только фактически используемые ресурсы. Развёртывание кластера занимает от 15 до 30 минут, а сама платформа уже включает встроенные механизмы наблюдаемости, политики безопасности и инструменты управления жизненным циклом.

Запуск DKaaS в партнёрстве с iqData стал первым выходом Deckhouse на рынок СНГ в формате облачного потребления Kubernetes.

«Мы видим устойчивый рост интереса к платформенным решениям Kubernetes в сервисной модели. Компании стремятся получить преимущества Kubernetes без необходимости самостоятельно выстраивать сложную инфраструктуру и процессы эксплуатации. Запуск DKaaS с iqData — это важный шаг для развития нашего облачного партнёрства и первый выход на рынок СНГ в таком формате», — отметил Андрей Радыгин, руководитель направления «Облачное партнёрство» Deckhouse компании «Флант».

По данным Белстат, сегодня облачные решения используют более 40% белорусских компаний, и этот показатель увеличивается на фоне роста стоимости оборудования и дефицита квалифицированных специалистов. В этих условиях сервисная модель становится экономически и операционно более оправданной.

Также в стране фиксируется острый дефицит DevOps-инженеров и администраторов Kubernetes: срок закрытия таких вакансий вырос почти вдвое за последний год. В DKaaS этот вызов решается не просто предоставлением мощностей, а полноценной передачей эксплуатации управляющего слоя и обновлений инженерам iqData. Компании получают готовый кластер и могут переориентировать редких специалистов с рутинного администрирования на развитие бизнес-логики продуктов.

Отдельное внимание в решении уделено вопросам безопасности и киберустойчивости. В условиях роста числа и сложности кибератак компании всё чаще закладывают безопасность на уровне архитектуры, а не отдельных инструментов. В DKaaS этот подход реализован за счёт встроенных механизмов контроля доступа, сетевой изоляции, аудита действий и автоматических проверок соответствия стандартам.

«Запуск облачного сервиса Kubernetes является логичным развитием нашей стратегии по продвижению решений, которые будут востребованы у наших клиентов. Белорусские организации уже достигли уровня развития, когда возникает необходимость в готовой, управляемой и безопасной среде для разработки и эксплуатации приложений. Ключевым фактором при выборе решения Deckhouse для нас стала не только технологическая зрелость платформы, но и возможность встроить Kubernetes в защищённую облачную среду с учётом требований к кибербезопасности и локальной специфики», — сказал технический директор iqData Антон Отчик.

Совместное решение ориентировано на компании, развивающие цифровые продукты и работающие с динамической нагрузкой, включая проекты в области искусственного интеллекта и микросервисной архитектуры. Использование DKaaS позволяет сократить операционные издержки, ускорить запуск сервисов и сосредоточить ресурсы команд на развитии бизнес-приложений вместо поддержки инфраструктуры.

